員警性交易 在自家門口被抓

橋頭地檢署去年追蹤人口販運賣集團，本月5日在三民區一間色情應召站，意外發現旗下成員與嫖客從事性交易，指揮岡山偵查隊到場抓人，沒想到來應門的是前鎮某派出所警員，原本檢調不知員身分，一問筆錄才知道查到自己人；該員雖是休假，卻援交買春，影響警譽，記一小過處分；派出所所長則因督導不周，調離主管職務。

檢警接獲線報，在三民區破獲一間大型應召站的電信機房，搜索後，意外發現有嫖客正與旗下應召女，在前鎮區四季風情汽車旅館從事性交易，檢察官鄭子薇立刻指揮岡山偵查隊前往現場查緝，當場查獲37歲吳姓應召女子與28歲嫖客彭偉銘。

檢警將兩人帶回岡山偵查隊製作筆錄，偵查員一問才知，該員竟是某派出所員警。該員嚇得臉色蒼白，坦承買春。

誇張的是，這家汽車旅館位於前鎮分局僅200公尺，其他員警得知該員在自家門口性交易被抓，直呼實在太離譜了。

(中時)