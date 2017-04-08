三級片艷星一脫成名 李麗珍爆「性饑渴」醜聞曾隱退影壇

昔日三級片盛行時，造就許多一脫成名紅極一時的艷星，不過隨著三級片沒落，當紅艷星將衣服穿回去後，當年意氣風發的名利便隨之煙消雲散，加上隨著年紀增長也讓他們在演藝圈難尋得一席之地，像是當年「香港波神」葉子楣，容貌蒼老到走在路上宛如素人，讓人大嘆歲月果然無情。

葉子楣憑著一對巨乳走紅演藝圈。(圖/本報系資料照)

葉子楣靠著三級片《玉蒲團之偷情寶鑑》爆紅，大膽演出雖引發反彈，但卻造就她在三級片界的天后地位，更被喻為「香港波神」，雖然身價暴漲但仍堅持三點不脫原則，此外更在美國為自己傲人雙峰買下兩百萬保險，也是香港首宗「人體保險」，90年代後與骨科醫生相識後，便逐漸淡出演藝圈，不過至今仍未婚，近日現年51歲的她被拍到走在街上，只見她穿著樸素頂著俐落短髮走在街上，雖然身材沒有走樣，但是臉上脂粉未施的模樣略顯蒼老，很難讓人與昔日的當紅艷星聯想在一起。

李麗珍主演《蜜桃成熟時》，奠定她在豔星界的地位 。(圖/本報系資料照)

李麗珍初進演藝圈時，主演黃百鳴製作《開心鬼》系列電影打開知名度，更以「開心少女組」踏入影壇，清新形象被譽為是「學生情人」，無奈清純路線並沒有真正走紅，也讓李麗珍決定改以脫博出名，在接拍《蜜桃成熟時》後大受歡迎，香港票房更創下千萬港幣，這讓眾多片商爭相找她拍三級片，更以片酬400萬港幣接演《玉蒲團之玉女心經》，還獲得「銀幕尤物」封號，雖在2000年以電影《千言萬語》奪得第36屆金馬獎影后，但是2004年竟介入閨密家庭成為第三者，更被大爆「性慾饑渴」、「家中常舉辦性愛派對」等負面傳聞，也讓李麗珍遠走加拿大避風頭，因此半隱退香港影壇，直到2014年才又復出拍戲。

于婕以寫真豔星走紅，無奈星途不順曾淪落到街頭發傳單 。(圖/本報系資料照)

前寫真艷星于婕，以《PLAYBOY》經典女郎性感出道，尤其在電影《台北朝九晚五》激情露點演出，讓她就此聲名大噪，接著更出書自曝性愛史，無奈星途不順並未走紅，讓她迫於無奈只能在街上發傳單領22K薪水，接著赴北京和日本片商試鏡慘遭打槍，竟衝到飯店5樓陽台做勢跳樓，接著又被爆接受整形、隆乳的手術照片，淪為醫美診所炒作工具，經濟狀況未獲好轉的她，僅靠接零星通告和當醫美業務維生，不過在友人牽線下考取道士執照，心靈就此有了宗教當依靠，也讓她人生就此豁達，對於是否重返演藝圈，于婕坦言還是有很大興趣，未來也不排斥再嘗試。

徐錦江可說是九十年代三級片靈魂人物。(圖/本報系資料照)

拍三級片的男演員讓人印象深刻的寥寥可數，但「徐錦江」三個字絕對是會讓人率先想到，他昔日曾與周星馳合作《鹿鼎記》、《九品芝麻官》等電影，飾演角色「鰲拜」、「豹子頭」的誇張演技讓人印象深刻，不過最初拍三級片起家的他，作品包含《玉蒲團之偷情寶鑑》、《玉蒲團之玉女心經》、《滿清十大酷刑》等，合作女星包含葉子媚、翁虹、舒淇等人，可說是九十年代三級片靈魂人物，但轉往大陸及台灣發展時，竟罹患憂鬱症導致情緒暴躁，更被劇組工作人員形容如恐怖份子賓拉登，雖然吃藥控制病情，但是副作用卻是無法好好說話，甚至有失憶症狀，也讓他決定 將工作重心轉到了畫畫身上，更被國畫大師收為關門弟子，不僅辦起個人畫展，畫作拍賣價格更高達80萬港幣。

(專題報導)