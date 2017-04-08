嫁嫩夫20年後會如何？鍾麗緹超真心回答被讚爆
在愛情的世界裡，年齡從來不是問題，否則爺孫戀不會成立，姊弟戀也不會流行，然回到現實的世界裡，需要被考量的因素，遠比「情感」來得多也來得複雜許多，這幾年演藝圈多了不少年齡相差懸殊的CP，其中，鍾麗緹與小12歲的天菜張倫碩因節目結緣並修成正果，各方面來說都是話題不斷，最近有節目問到兩人年齡差的問題，犀利直問女方，20、30年後，彼此會是什麼光景，而鍾麗緹的回答，讓人讚嘆不已！
今年46歲的鍾麗緹演藝路走得算是順暢，人氣一直不俗，但感情方面可說欠了點好運，曾有過2段婚姻，育有3個漂亮可愛的女兒，她去年11月梅開三度，甜嫁34歲的大陸男星張倫碩，兩人常放閃，女方也甜蜜地表示希望能再拚個寶寶，雖然目前已是高齡產婦，但考量醫學的進步，其實也不是不可能，而10年後鍾麗緹56歲、張倫碩44歲，老公是否會嫌女神老，一直是外界相當好奇的事情。
鍾麗緹近日上《真星話大冒險》節目，接受網友提問，就被問到難解的這一題，被問：「你們年齡差距這麼大，五年或者七年之癢過後激情就沒有了，靠什麼維持婚姻？」，關於這個被稱作「直擊內心」的問題，鍾麗緹難得收起笑臉，認真回答，表示不管明天或是明年，7年或是15年，「其實兩個人在一起，我們是每一天的互助，每一天的珍惜，我會更努力保護那個愛」，也透露跟老公不管多忙，都會想辦法繼續約會。
想當然爾，主持人選擇更深入地問下去，因為鍾麗緹再過幾年就奔5的關係，因此被問「那你20年、30年之後呢？」，針對這個問題，她再度正色回答，表示自己不會想那麼多，「我是每一天都很享受我們的愛，舊式有時候給他驚喜，男人開心幸福了，那就夠了吧」，充滿熱情卻又成熟的回答，被網友大讚是近乎完美的正確答案，展現高EQ。
(專題報導)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。