嫁嫩夫20年後會如何？鍾麗緹超真心回答被讚爆

近年年齡差懸殊的夫妻檔不少，鍾麗緹跟張倫碩就是相當具有話題性的一對。(翻攝自微博)

在愛情的世界裡，年齡從來不是問題，否則爺孫戀不會成立，姊弟戀也不會流行，然回到現實的世界裡，需要被考量的因素，遠比「情感」來得多也來得複雜許多，這幾年演藝圈多了不少年齡相差懸殊的CP，其中，鍾麗緹與小12歲的天菜張倫碩因節目結緣並修成正果，各方面來說都是話題不斷，最近有節目問到兩人年齡差的問題，犀利直問女方，20、30年後，彼此會是什麼光景，而鍾麗緹的回答，讓人讚嘆不已！

鍾麗緹情路難走，經歷過2段婚姻，去年11月帶著3個女兒甜嫁張倫碩。(翻攝自微博)

今年46歲的鍾麗緹演藝路走得算是順暢，人氣一直不俗，但感情方面可說欠了點好運，曾有過2段婚姻，育有3個漂亮可愛的女兒，她去年11月梅開三度，甜嫁34歲的大陸男星張倫碩，兩人常放閃，女方也甜蜜地表示希望能再拚個寶寶，雖然目前已是高齡產婦，但考量醫學的進步，其實也不是不可能，而10年後鍾麗緹56歲、張倫碩44歲，老公是否會嫌女神老，一直是外界相當好奇的事情。

外界好奇鍾麗緹與張倫碩在激情退去後，該怎麼維持婚姻。(翻攝自微博)

鍾麗緹近日上《真星話大冒險》節目，接受網友提問，就被問到難解的這一題，被問：「你們年齡差距這麼大，五年或者七年之癢過後激情就沒有了，靠什麼維持婚姻？」，關於這個被稱作「直擊內心」的問題，鍾麗緹難得收起笑臉，認真回答，表示不管明天或是明年，7年或是15年，「其實兩個人在一起，我們是每一天的互助，每一天的珍惜，我會更努力保護那個愛」，也透露跟老公不管多忙，都會想辦法繼續約會。

關於時間流逝年華老去，鍾麗緹如何hold住老公的心，她以「男人開心幸福了，那就夠了吧」作為回答，被讚高EQ。(翻攝自微博)

想當然爾，主持人選擇更深入地問下去，因為鍾麗緹再過幾年就奔5的關係，因此被問「那你20年、30年之後呢？」，針對這個問題，她再度正色回答，表示自己不會想那麼多，「我是每一天都很享受我們的愛，舊式有時候給他驚喜，男人開心幸福了，那就夠了吧」，充滿熱情卻又成熟的回答，被網友大讚是近乎完美的正確答案，展現高EQ。

(專題報導)