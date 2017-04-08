酸民管很寬！Baby放話下巴攻擊、林心如懶理最霸氣。（圖／本報系資料照片）

社群媒體已成為現代人生活的一部分，許多藝人也會經營臉書、微博等，透過發文與網友互動，粉絲也能更進一步與偶像互動，不過卻有部分網友有不同意見，面對正反兩極反應，明星也展現高EQ回應，其中，Angelababy還放話要養胖雙下巴，而女神林心如面對「鍵盤容嬤嬤」則是一笑置之。

林心如面對酸民攻擊，霸氣一笑置之。（圖／取材自林心如工作室微博）

女神林心如去年經歷人生重要階段，認愛霍建華、舉辦婚禮，並在今年生下愛女，不過林心如在懷孕期間，卻無端遭酸民轟炒作、逼婚，甚至詛咒她「流產、孩子養不活」，面對酸民攻擊，林心如工作室忍無可忍，發表聲明譴責網路暴力，而見過大風大浪的林心如則霸氣說：「拜託，身為我的孩子，怎麼會對這些無聊的事在意？」

不只林心俗對酸民一笑置之，霍建華被問到此事時，表示：「不用理他們就好了」，淡定打擊黑粉。「霍心夫妻」婚後對家庭生活低調，不過兩人談到女兒都藏不住滿滿喜悅，林心如開心透露每天都被磨出一點耐心，而霍建華也被好友張鈞甯爆他是「女兒傻瓜」，升格當新手爸媽的欣喜之情溢於言表。

Baby自黑遭卻解讀為嗆聲迪麗熱巴，對此，Baby再度自黑，高EQ回應。（圖／本報系資料照片）

女星Angelababy（Baby、楊穎）同陽也在年初產下兒子「小海綿」，與黃曉明升格為一家三口，Baby天生麗質，不僅生後第3天就出院，產後恢復速度驚人，身材纖細完全看不出是剛生完寶寶的產婦，Baby還因此被懷疑是找代孕，而她事後則曬出健身照，展現自己好身材全是靠努力而來，打臉無稽之談。

不過Baby遭攻擊不僅僅是如此，日前她曬照自黑擠出雙下巴「秒胖！」但卻遭酸民解讀為「秒殺胖迪」，嗆聲代班她節目《奔跑吧》（原名《奔跑吧兄弟》）的女星迪麗熱巴。對此，Baby認為網友想像力太豐富，並親自回應：「我也會認真考慮一下把雙下巴養肥了，可以秒殺所有人的雙下巴。」Baby不僅再自黑、高EQ反擊，更是大獲好評。

徐嬌女大十八變，但被常酸民嫌胖，她則掀衣秀蠻腰和腹肌反擊。（圖／取材自徐嬌微博）

以反串小男孩打開知名度的大陸女星徐嬌，長大後女大十八變，徐嬌不僅是貌美如花的19歲少女，外型越來越成熟的她，也大方曬出美照，但徐嬌卻屢被酸民嫌胖，甚至指她看起來像懷孕，徐嬌爆氣決定讓網友看「真相」！

徐嬌霸氣掀衣、露出小蠻腰和11字腹肌，大秀纖細好身材，不只如此，她還曬站上體重機照，公開真實體重是43.6公斤，徐嬌以行動回擊，更是被粉絲讚爆。

(專題報導)