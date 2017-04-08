心結變蝴蝶結！謝金燕世紀和解豬哥亮最猛

豬哥亮與謝金燕世紀和解。（圖／本報系資料照片）

綜藝天王豬哥亮因為病況不穩住院，甚至傳出死訊，但他公司出面否認，隨後讓全台灣都震驚的，則是豬哥亮與長年不合的女兒謝金燕世紀和解，雙方還發共同聲明，父女倆終於放下心結；不過其實演藝圈還有不少藝人也有家庭糾紛，但豬哥亮與謝金燕的還是最讓人吃驚。

豬哥亮住院的消息，讓不少粉絲都相當震驚，不過謝金燕隨後發出聲明，透露離開台灣演藝圈早就和父親和解，更說現在雙方每天「互相道愛、道歉、道謝、道晚安！」兩人破冰，成了近年演藝圈最大的世紀和解。

彭佳慧與母親放下39年心結。（圖／取自臉書）

不過在此之前，金曲歌后彭佳慧也才和母親和好，當年母親婚後、爸爸早逝，但媽媽卻因此黯然離開，她沒辦法接受媽媽拋家棄子，因此雙方種下心結，不過彭佳慧婚禮原先有找媽媽出席，但最終她還是沒能現身，直到有天她約了妹妹去台中媽媽家，而當天正是金曲獎公布入圍，雙方見面後相擁而泣，兩人這才解開39年心結。

裘莉與父親強沃特在小布的幫助下和好。（圖／達志影像）

另一對有父女心結的，則是好萊塢巨星安潔莉娜裘莉與演員爸爸強沃特，兩人的緊張關係眾所皆知，她在父母離異的狀況下長大，對父親相當不諒解，成名後，雙方更會在媒體上隔空交火，裘莉過去還曾要求法官將她的父姓「沃特」移除，原因是「會造成我健康上的損害。」不過裘莉和小布結婚後，小布相當努力幫忙化解心結，雙方終於在2009年底和好。

(專題報導)