《兩岸星期人物》四房17子女 澳門百億賭王何鴻燊

叱吒澳門博奕產業數十年的「賭王」何鴻燊。（圖/中新社）

人稱「澳門賭王」的何鴻燊，不僅在港澳博奕界呼風喚雨數十載，雄厚的家族背景和豐富感情生活更是媒體多年關注的焦點。現年高齡95歲的他，擁有四房妻妾、共17名子女，出身於香港著名的猶太裔何東家族，是何東爵士（Robert Hotung）的姪孫，在澳門賭博專利開放前，獨攬澳門的博奕事業，旗下的葡京與新葡京賭場更是澳門當年重要的地標之一。

出身自港英時期四大家族之一的何東家族，何鴻燊的父親何世光是知名沙遜洋行的買辦、母親冼德芬亦來自豪門世家，1921年出生於香港的何鴻燊，與父親一樣就讀於皇仁書院，1941年於香港大學理學院肄業，進入澳門聯昌貿易公司工作，並創立澳門火水（煤油）公司和利安建築公司，逐漸在港澳兩地嶄露頭角。1961年與霍英東等人合資創辦澳門旅遊娛樂，標下澳門博彩專利權獨攬多年，並創辦信德集團在港上市，正式成為獨霸一方的「賭王」。

何鴻燊（圖右）與當局關係都很密切，圖為受澳門特首何厚鏵（圖左）贈勳的照片。（圖/中新社）

賭王何鴻燊（圖左）與二房藍瓊瓔（圖右）。（圖/新華網）

除了賭王的稱號，何鴻燊的私人感情更是外界好奇和經常討論的一塊，尤其他的四房妻妾，更是港澳台三地名人大亨中的特例。從割讓英國後，一直對華人採用習慣法治理的香港，《大清律例》成為長期以來的法規。使得香港在1971年修法確立一夫一妻制前，娶妻納妾一直存在於港澳社會當中。何鴻燊名下有四房：元配黎婉華、二房藍瓊瓔、三房陳婉珍與四房梁安琪，共育有17名子女，其中二房藍瓊瓔是1957年以妾室身份正式娶入門，與元配同時並存為他的配偶。

何鴻燊（圖前坐輪椅者）出席授勛儀式，四房梁安琪（圖後排左三）與三房陳婉珍（圖後排紅衣）攜子女出席。（圖/騰訊新聞）

賭王當前最信任的女兒之一、二房長女何超瓊。（圖/中新社）

名下投資除著名的葡京與新葡京賭場，還遍及越南、北韓、菲律賓、葡萄牙等地，作為特許產業的大亨，何鴻燊與官方的關係也處理的很好。不僅參與港澳回歸和談判，更多次得到大陸國家領導人的接見，出任第九至十一屆全國政協常委。更被港府以表揚畢生為香港社會作出重大貢獻，於2010年獲頒大紫荊勳章。身兼澳門賽馬會主席的他，名下擁有多匹戰績優異的馬匹，並擁有一塊「HK 1」的特殊車牌，以顯示他的身份地位。

何鴻燊(圖左）出席全國政協，與當時仍是副主席的習近平（圖右）握手致意。（圖/新華社）

香港百人 - 何鴻燊

名下淨資產總值至少86億美元（約2,607億台幣）的何鴻燊，如今也面臨家族內部明爭暗鬥的困境。從年輕支持他的元配黎婉華，在長子何猷光與長女何超英相繼過世後，也於2004年離世；二、三、四房子女陸續安排在各集團內任職，卻無法避免自己的親妹妹、人稱「十胞妹」的何婉琪，近年多次與兄長因股權、權力等問題對簿公堂或抹黑放話，讓人不禁憂慮，這四房17子女能否真正和平相處，將是未來外界最關注的焦點之一。

(中時電子報)