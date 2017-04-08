中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

《兩岸星期人物》四房17子女 澳門百億賭王何鴻燊

中時電子報
點閱1089
我要評比
2/10
何鴻燊
叱吒澳門博奕產業數十年的「賭王」何鴻燊。（圖/中新社）

人稱「澳門賭王」的何鴻燊，不僅在港澳博奕界呼風喚雨數十載，雄厚的家族背景和豐富感情生活更是媒體多年關注的焦點。現年高齡95歲的他，擁有四房妻妾、共17名子女，出身於香港著名的猶太裔何東家族，是何東爵士（Robert Hotung）的姪孫，在澳門賭博專利開放前，獨攬澳門的博奕事業，旗下的葡京與新葡京賭場更是澳門當年重要的地標之一。

《兩岸星期人物》跨越兩岸的「紅寶書」 新東方創始人俞敏洪

出身自港英時期四大家族之一的何東家族，何鴻燊的父親何世光是知名沙遜洋行的買辦、母親冼德芬亦來自豪門世家，1921年出生於香港的何鴻燊，與父親一樣就讀於皇仁書院，1941年於香港大學理學院肄業，進入澳門聯昌貿易公司工作，並創立澳門火水（煤油）公司和利安建築公司，逐漸在港澳兩地嶄露頭角。1961年與霍英東等人合資創辦澳門旅遊娛樂，標下澳門博彩專利權獨攬多年，並創辦信德集團在港上市，正式成為獨霸一方的「賭王」。

何鴻燊
何鴻燊（圖右）與當局關係都很密切，圖為受澳門特首何厚鏵（圖左）贈勳的照片。（圖/中新社）

何鴻燊
賭王何鴻燊（圖左）與二房藍瓊瓔（圖右）。（圖/新華網）

除了賭王的稱號，何鴻燊的私人感情更是外界好奇和經常討論的一塊，尤其他的四房妻妾，更是港澳台三地名人大亨中的特例。從割讓英國後，一直對華人採用習慣法治理的香港，《大清律例》成為長期以來的法規。使得香港在1971年修法確立一夫一妻制前，娶妻納妾一直存在於港澳社會當中。何鴻燊名下有四房：元配黎婉華、二房藍瓊瓔、三房陳婉珍與四房梁安琪，共育有17名子女，其中二房藍瓊瓔是1957年以妾室身份正式娶入門，與元配同時並存為他的配偶。

何鴻燊
何鴻燊（圖前坐輪椅者）出席授勛儀式，四房梁安琪（圖後排左三）與三房陳婉珍（圖後排紅衣）攜子女出席。（圖/騰訊新聞）

何超瓊
賭王當前最信任的女兒之一、二房長女何超瓊。（圖/中新社）

名下投資除著名的葡京與新葡京賭場，還遍及越南、北韓、菲律賓、葡萄牙等地，作為特許產業的大亨，何鴻燊與官方的關係也處理的很好。不僅參與港澳回歸和談判，更多次得到大陸國家領導人的接見，出任第九至十一屆全國政協常委。更被港府以表揚畢生為香港社會作出重大貢獻，於2010年獲頒大紫荊勳章。身兼澳門賽馬會主席的他，名下擁有多匹戰績優異的馬匹，並擁有一塊「HK 1」的特殊車牌，以顯示他的身份地位。

何鴻燊
何鴻燊(圖左）出席全國政協，與當時仍是副主席的習近平（圖右）握手致意。（圖/新華社）

香港百人 - 何鴻燊

名下淨資產總值至少86億美元（約2,607億台幣）的何鴻燊，如今也面臨家族內部明爭暗鬥的困境。從年輕支持他的元配黎婉華，在長子何猷光與長女何超英相繼過世後，也於2004年離世；二、三、四房子女陸續安排在各集團內任職，卻無法避免自己的親妹妹、人稱「十胞妹」的何婉琪，近年多次與兄長因股權、權力等問題對簿公堂或抹黑放話，讓人不禁憂慮，這四房17子女能否真正和平相處，將是未來外界最關注的焦點之一。

(中時電子報)

《兩岸星期人物》人民幣操盤手 陸央行行長周小川

更多精彩人物專題請見兩岸頻道！
關鍵字：澳門葡京賭王何鴻燊何東家族
點閱1089
我要評比
2/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。