粉紅代表我的心 台北101母親節粉優惠

氣球藝術家李承澔（左二起）、台北101陳世明、泰國貿易經濟辦事處組長陳莉嘉、台北101發言人劉家豪一起宣告母親節檔期13日開打。（王英豪攝）

101 Girls穿上泰、台、港、韓、日服飾熱歌勁舞。（王英豪攝）

台北101延續PARCO的卡娜赫拉熱潮，母親節期間消費滿5000元可兌換限量卡娜赫拉的小動物圍裙，滿1萬5000元或指定店家滿3萬元可兌換限量卡娜赫拉的小動物摺傘＋收納袋。（王英豪攝）

台北10本月13日至5月14日慶祝母親節，以「粉紅代表我的心」為主題，祭出3000件獨家精品、超過百件粉色系單品和多項優惠，讓境內、外消費者「粉優惠」。台北101總經理陳世明表示今年的slogan「就是要粉紅，粉紅代表我的心」，要讓媽媽們買得很開心、粉好刷。看好3月買氣回升較去年增3％，母親節期間目標創雙位數成長。

今年檔期天數較去年多4天，活動期間刷聯名卡滿額送現金抵用券，國際精品單筆每滿5000送500，首周單筆每滿30萬加碼送7000，最高回饋12.3%，若加上首周限定加碼滿70萬或指定店家滿140萬送長榮航機票旅遊金1萬5000元，等於近13％，較去年12％高。

珠寶腕表刷聯名卡單筆每滿3萬送1800，首周單筆每滿100萬加碼送2萬5000，最高回饋8.5%；加碼回饋則是消費滿8000送200、滿2萬5000送500、滿6萬送1200、滿12萬送2500。而，在美食街持聯名卡或中國信託信用卡消費，享單筆每滿100送20，等於打8折。

另，首次首度開放中國信託、美國運通、國泰、花旗、玉山以及澳盛銀行6大銀行信用卡卡友4月21日、28日與5月5日周五VIP Day，單筆每滿5000送500，與聯名卡同享最高12%回饋，受惠人數增加。

在行動支付方面，也有多重優惠，像是Apple Pay綁定聯名卡付費，6月30日前有消費1元以上送百元現金抵用券、消費不限金額可抽近7萬元Apple 3C大禮包等優惠，3月29日至今最高客單破5萬元、平均客單1500元，是現有使用的行動支付中最高，看好會持續助益母親節。而，檔期間每逢周六，使用街口支付單筆消費500現折100。

除了優惠廣度增加，活動也多元。製作「寵愛媽咪心願清單」小卡，邀請消費者翻閱型錄，寫下媽咪最想要的商品名稱，填寫並將心願卡交回，可獲得100元現金抵用券。每逢周六、日購物中心中環區與義大利氣球藝術大賽獲「世界冠軍」的氣球藝術家李承澔，舉辦101個許願氣球放飛活動，綁上許願卡的氣球在中環區放飛，有如室內放天燈期許夢想成真。

此外，境外也擴大優惠對象，讓4大海外友好購物中心像是日本PARCO、韓國LOTTE、泰國SIAM PIWAT集團、香港時代廣場超過200萬名會員與泰國旅客都可享單筆2萬送1000，最高回饋2000元，補近一年陸客衰退的不足。

目前，台北101第一季泰籍旅客退稅人數比去年同期增加超過120%，業績亦穩健成長， 13日檔期開打首四日正值泰國潑水節國慶假期，陳世明看好這波泰潮，表示未來會規畫更多優質活動，讓101泰好逛、泰好買、泰好刷。

(中時)