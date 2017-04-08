Lulu樂當孩子王 放話要生兩個
獲文化部105年「文化創意產業補助計畫」跨界創新組補助的三立台灣台《魔法列車DoReMi》Lulu主持並與三隻青蛙玩偶還有台語囝仔歌大師簡上仁老師透過說唱活潑方式，帶小朋友認識台語文化。Lulu從小心願就是當「姐姐」，這次圓夢成為「魔法姐姐」與小孩相處融洽，更抓到「討好」眉角，堪稱「孩子王」。
Lulu表示，主持兒童節目、當「姐姐」是她一直以來的夢想，現在終於美夢成真。Lulu說，先前計劃參加幼幼台水果家族姐姐徵選，但同時間，她的偶像陶晶瑩節目《大學生了沒》也在選大學生班底，錯過當「姐姐」的機會。她笑說：「不過，我現在是《魔法列車DoReMi》的魔法姐姐，非常開心。」
Lulu對孩子非常有一套，她與孩子們玩在一起，完全沒有世代隔閡，小朋友很容易被她逗得哈哈大笑，堪稱是「孩子王」，Lulu說現在的小孩比以前的小孩還古靈精怪，必須要用大人的口吻，以開玩笑的方式跟他們聊天，不過，萬年不變的討好方式就是送禮物，她說：「我會準備娃娃、皮帶等實用的小東西，他們收到非常開心，更快拉近彼此距離。」她也說自己非常愛小孩，若將來結婚會想生兩個，但如果生第一胎太痛，就打消念頭。
(中時)
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