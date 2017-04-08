中華女足1球負泰 無緣晉級8強決賽
中華女足今天在亞洲盃資格賽對泰國一役，不幸以0比1輸球，在這輪賽事累積1勝1負，排名分組第2，確定無緣晉級8強決賽。
在今天這場比賽之前，中華隊雖以5比0勝巴勒斯坦，但淨勝球比泰國少1個，因此今天與泰國之戰，中華隊必須搶下勝利，才能拿下分組第1，晉級8強賽。
在今天與泰國之戰，中華隊開賽不到3分鐘，就被泰國逮到機會攻擊，中華隊第一時間雖把球清出禁區，但泰國把握第二波攻勢，在禁區外以一記遠射攻破中華隊球門，取得1比0領先，中華隊在上半場也因此以1球落後。
必須全力求勝的中華隊在下半場積極搶攻，無奈始終未能攻破泰國球門，終場以0比1不敵泰國。
泰國今天贏球，以2勝排名分組第1，取得晉級資格，中華隊1勝1負，排在第2，無緣晉級8強賽。1060407
(中央社)
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