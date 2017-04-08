南非人民要朱瑪下台 示威現場暴力衝突
逾3萬人今天在南非共和國幾個大城市遊行抗議，要總統朱瑪（Jacob Zuma）下台，現場發生暴力衝突。朱瑪開除他的財政部長後，激起廣大民眾憤慨。
路透社目擊者表示，警方向在約翰尼斯堡的部分非洲民族議會（African National Congress）抗議人士發射橡膠子彈及催淚瓦斯，傷及1名男子與1名女子。
路透社及英國廣播公司（BBC）報導，警方試圖阻止非洲民族議會支持者突破封鎖線，封鎖線在隔離他們與反對黨民主聯盟（Democratic Alliance）的支持者。
召集這些遊行活動的民主聯盟，在寥寥數條街道外舉行逾1萬人的集會，現場情況平靜。
法新社報導，2009年開始掌權的朱瑪，在位期間已受到一連串貪污醜聞衝擊，該國同時飽受創紀錄失業率、經濟成長下滑及難以處理的種族不平等問題所苦。
朱瑪上週開除財政部長戈登（Pravin Gordhan），激發新一波輿論批評，因為戈登原本被一般南非民眾視作對抗貪汙的堡壘。
大批群眾聚集在南非首都普勒托利亞（Pretoria）、經濟中心約翰尼斯堡（Johannesburg）及濱海城市德班（Durban）與開普敦（Cape Town）。
數千人前往參與民主聯盟在約翰尼斯堡舉辦的抗議活動，該黨希望能在36歲的領袖邁馬內（Mmusi Maimane）領導下，在2019年大選中有所收穫。
非洲民族議會曾領導對抗種族隔離政策運動長達數十年，領袖曼德拉（Nelson Mandela）也在1994年贏得大選，終結少數白人的統治。
但這個曾盛極一時的政黨近年逐漸失去人氣，在去年的地方選舉得票率滑落55%，是黨史最差結果。（譯者：中央社廖禹揚）1060407
(中央社)
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