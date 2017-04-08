「習川會」第二輪會談 強調合作 川普指中美關係取得重大進展
「習川會」於美東時間7日上午在川普位於佛州棕櫚灘的「海湖」俱樂部舉行。
習近平和川普兩位領袖都強調合作的重要性。川普表示，美國與中國的關係取得了巨大進展，並預期很多潛在問題將會消失。
中美雙方代表團於7日上午10時展開「習川會」第二輪會談。11時 25分左右，習近平和川普兩人親自向白宮記者表達了對這次會談的看法，兩位領袖一致強調中美合作。川普表示，他覺得取得了真正的進展，中美發展出了一個傑出的關係。
川普表示，他預料未來中美關係還會有進一步發展，很多潛在的、不好的問題，將會消失。但未提到具體細節。
對於記者詢問對北韓可能採取的潛在行動，川普未予以回應。
習近平在川普後，發表了簡單談話。透過翻譯，川普表示，「我百分之百同意，主席先生。」
中美雙方共約有24人與會。美方除國務卿提勒森、國防部長馬提斯、財政部長穆努欽外，白宮幕僚長蒲博思、首席策士巴農，以及川普女婿庫許納也都在場。
二輪會談後，雙方將繼續舉行午餐工作會議。白宮官員降低有關經貿和財政分歧上達成具體結果的希望，強調這是一個建立友誼和溝通協商管道的新起點。
北韓議題是測試雙方新關係的焦點。川普表示，他認為中國想對北韓「加強力道」設法打消北韓的核子野心。但具體作為，仍待確定。
川普並已接受習近平邀請，今年將訪問中國大陸。
(中時)
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