美啦啦隊遭爆性交易 被無限期禁賽

美國南卡州的大學美式足球比賽。(摘自CCU推特)

除了血氣方剛的球員，看似無害的啦啦隊也難免惹禍上身。美國卡羅萊納海岸大學(Coastal Carolina University)上周遭爆啦啦隊員從事性交易、使用酒精(美國滿21歲才能飲酒)，還付錢請人代寫作業，全隊遭到校方無限期禁賽。

這是一所有上萬名學生的公立大學，事件的起因是一封匿名的檢舉信，然而根據本周的調查結果以及辯方律師的敘述，這些指控恐非事實。部分啦啦隊員確實有不當舉動，她們承認在脫衣舞酒吧打工(擔任服務生)並兼職伴遊女郎，每次出遊還會向所謂的「凱子爹」收取100元至1500美元或衣服、手提包之類的禮物，但是她們否認從事性交易。

校方發現在調查開始前，有人發簡訊通知啦啦隊員，提醒她們刪除手機裡的伴遊app。然而在約會時收受禮物並不犯法，那些約會網站也是合法的。重點是校方對於性交易、代寫作業皆查無實據，辯護律師勞倫斯(Amy Lawrence)痛斥校方太蠻橫，「他們對女學生的差別待遇令人作嘔，我們看過男性校隊成員被指控性侵和吸毒，卻還能若無其事地繼續打球。」

(中時電子報)