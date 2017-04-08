習川會 習近平： 此次晤面對中美關係有特別重要意義
中國國家主席習近平今天表示，此次在佛州與美國總統川普舉行的會議，非常獨特，對中美未來關係發展具有特別重要的意義。
習近平表示，川普為此次的到訪，做出了很好的準備，「給予我們熱烈的歡迎」。習近平說，他和川普進行了漫長且深刻的溝通。
白宮國家安全會7日則證實，川普是在6 日晚宴結束前親口告之習近平有關美軍出擊敘利亞軍政府一事。
習近平和川普兩人7日並在「海湖」俱樂部散步，川普對著媒體叫道：「謝謝你們，謝謝」。
習近平一行於7 日午餐後，離開佛州，返回中國，結束此次「習川會」；川普已接受習近平邀請將前往中國訪問。
(中時)
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