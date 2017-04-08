戈蘇奇出任大法官過關 川普重大勝利

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美國參議院今天通過總統川普提名戈蘇奇（Neil Gorsuch）出任最高法院大法官任命案，終結了長達1年多的政治角力，並讓川普贏得重大勝利。

共和黨人和少數民主黨人在參院表決中，以54票贊成對45票反對，通過科羅拉多州聯邦上訴法院法官戈蘇奇出任最高法院大法官任命案。民主黨昨天展開阻撓這項任命案的歷史性行動。

參院共和黨領袖動用名為「核子選項」的反制措施，更改議事規規，僅需簡單多數51票贊成就能交付最後表決，而非通常的60票。

49歲的戈蘇奇被共和黨人讚譽為接替保守派大法官史卡利亞（Antonia Scalia）的相稱人選，史卡利亞於2016年2月辭世。當時美國總統歐巴馬提名賈蘭德（Merrick Garland）接替史卡利亞，但參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）阻撓這項提名，堅稱正值選舉年，理應由下任總統遴選大法官。

白宮先前表示，預期戈蘇奇最早將可於10日宣誓就職。1060408

(中央社)