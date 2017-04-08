2017「The 4th Korea Cruise Travel Mart」韓國首爾盛大舉行~

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由左至右依序為，信安旅遊張玲甄、台灣國際郵輪協會研究發展顧問蔡豐明、台灣國際郵輪協會秘書長熊德忠、韓國觀光公社飲食郵輪部部長偰敬姬、五福旅遊曾偉繁與山富旅遊郭卉喬與成長旅行社楊建道於活動現場合影。（徐力剛攝）

「The 4th Korea Cruise Travel Mart」4月6日於韓國首爾盛大舉行。（徐力剛攝）

各國郵輪、旅行業者相聚韓國，召開「The 4th Korea Cruise Travel Mart」，現場熱鬧非凡。（徐力剛攝）

「The 4th Korea Cruise Travel Mart」4月6日於韓國首爾四季酒店盛大舉行，與會貴賓包括外國郵輪公司、旅行社業者、韓國地方政府單位與韓國觀光公社，以及來自台灣、馬來西亞、俄羅斯、新加坡、日本、印尼、澳洲及香港等媒體參與盛會。

郵輪會議目的在提供業者交流平台，同時促進韓國郵輪發展與增加旅客人數，韓國觀光公社飲食郵輪部部長偰敬姬表示，2016年外國旅客赴韓旅遊總人數約1724萬，其中郵輪旅客約有225萬、佔比13%。郵輪產業為綜合型產業，需結合海運、酒店與旅遊等相關配套，韓國濟州、釜山、仁川、麗水與江原道等地皆有郵輪停靠港，經統計透過郵輪赴韓旅遊前5名國家依序為中國、菲律賓、印度、印尼與日本。

偰敬姬指出，搭乘郵輪赴韓旅遊國家以中國比例最高，因政策改變，除中國郵輪旅客人數銳減外，整體韓國旅遊也受到影響，即便如此依然不會氣餒，將繼續以樂觀態度面對未來挑戰，如利用商談會等方式增加業者溝通平台，尋求更多可能性。

台灣國際郵輪協會秘書長熊德忠說，除了感謝韓國觀光公社安排參訪韓國新地標樂天世界大廈，見證韓國傑出建築之美外，更舉辦郵輪會議讓業者們齊聚一堂，商討未來合作計畫;雖然韓國與台灣近期皆面臨中國旅客人數衰退情形，但危機就是轉機，拓展他國遊客市場，達到分散旅行業風險目的，開創旅遊新局面。

(中時)