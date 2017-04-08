2017「The 4th Korea Cruise Travel Mart」韓國首爾盛大舉行~
「The 4th Korea Cruise Travel Mart」4月6日於韓國首爾四季酒店盛大舉行，與會貴賓包括外國郵輪公司、旅行社業者、韓國地方政府單位與韓國觀光公社，以及來自台灣、馬來西亞、俄羅斯、新加坡、日本、印尼、澳洲及香港等媒體參與盛會。
郵輪會議目的在提供業者交流平台，同時促進韓國郵輪發展與增加旅客人數，韓國觀光公社飲食郵輪部部長偰敬姬表示，2016年外國旅客赴韓旅遊總人數約1724萬，其中郵輪旅客約有225萬、佔比13%。郵輪產業為綜合型產業，需結合海運、酒店與旅遊等相關配套，韓國濟州、釜山、仁川、麗水與江原道等地皆有郵輪停靠港，經統計透過郵輪赴韓旅遊前5名國家依序為中國、菲律賓、印度、印尼與日本。
偰敬姬指出，搭乘郵輪赴韓旅遊國家以中國比例最高，因政策改變，除中國郵輪旅客人數銳減外，整體韓國旅遊也受到影響，即便如此依然不會氣餒，將繼續以樂觀態度面對未來挑戰，如利用商談會等方式增加業者溝通平台，尋求更多可能性。
台灣國際郵輪協會秘書長熊德忠說，除了感謝韓國觀光公社安排參訪韓國新地標樂天世界大廈，見證韓國傑出建築之美外，更舉辦郵輪會議讓業者們齊聚一堂，商討未來合作計畫;雖然韓國與台灣近期皆面臨中國旅客人數衰退情形，但危機就是轉機，拓展他國遊客市場，達到分散旅行業風險目的，開創旅遊新局面。
(中時)
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