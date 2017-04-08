俄在聯合國譴責美攻擊敘 違反國際法

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俄羅斯駐聯合國代表薩夫隆科夫（Vladimir Safronkov）今天譴責美國，指美國對敘利亞發動軍事攻擊違反了國際法。

薩夫隆科夫在聯合國安全理事會的緊急會議中表示，「美國對敘利亞主權領土發動攻擊。我們稱此攻擊公然違反國際法，且為一項侵略行為。」（譯者：中央社徐睿承）1060408

(中央社)