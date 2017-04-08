美參院表決通過任命戈蘇奇為大法官 曾為歐巴馬同學
美國參議院今天通過總統川普提名戈蘇奇（Neil Gorsuch）出任最高法院大法官任命案，終結了長達1年多的大法官任命角力戰。戈蘇奇他是美國歷來最年輕的大法官提名人，就讀哈佛時，跟歐巴馬總統還曾經是同學。
民主黨6日在參院擋下戈蘇奇的任命案，作為參議院多數黨的共和黨只有52張票，還需要來自民主黨或獨立派議員的8張票，才能讓戈蘇奇的任命獲得通過。由於無法達到60張票（絕對多數票）的門檻，對此共和黨通過「核選項」啟動，也就是更改參議院議事規則，降低大法官任命案通過門檻，僅需簡單多數51票贊成就能交付最後表決，而非通常的60票。
最後共和黨人和少數民主黨人在參院表決中，以54票贊成對45票反對，通過科羅拉多州聯邦上訴法院法官戈蘇奇出任最高法院大法官任命案。
保守派大法官史卡利亞（Antonia Scalia）於2016年2月辭世。當時美國總統歐巴馬提名賈蘭德（Merrick Garland）接替史卡利亞，但參院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）阻撓這項提名，堅稱應由下任總統遴選大法官。49歲的戈蘇奇被共和黨人讚譽為接替史卡利亞的最佳人選，畢業自美國哥倫比亞大學與哈佛法學院，在英國牛津大學取得博士學位，他是美國歷來最年輕的大法官提名人，就讀哈佛時，跟歐巴馬總統還曾經是同學。
(中時電子報)
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