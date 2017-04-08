NBA》杜蘭特35號球衣背後的冷血謀殺

杜蘭特穿上35號球衣，代表他對昔日教練查爾斯的追憶。(美聯社資料照)

歷經超音速、雷霆、勇士，杜蘭特始終穿著35號球衣，或許很多人知道這是為了紀念他35歲英年早逝的教練查爾斯克雷格(Charles Craig)，但這背號代表的另一個意義是令人痛心疾首的街頭暴力，以及它多麼容易被人遺忘。

杜蘭特的好友說：「每當看見他的球衣，我們就會想起查爾斯。」這個背號的真正意義，就是讓查爾斯的死不再只是一個單純的統計數字。杜蘭特8歲就認識查爾斯，查爾斯對他非常好，事實上，查爾斯對任何小孩都很好，他會買零食、帶他們看電影、開車送他們回家，他常開著載滿小孩的休旅車，請這些並不富裕的小孩們飽餐一頓。

2005年4月29日午夜，查爾斯與弟弟和好友們準備返家，他們看到一對男女在爭執，旁邊圍著一大群人。他們上前勸架，查爾斯的弟弟凱利克挨了一拳倒地，打他的黑人小夥子叫做布許，這很快就演變成一場群架。查爾斯被朋友拉開，但是他高大的身形與亮黃色的上衣給布許留下了深刻印象。

人群散去後，天降驟雨，查爾斯一票人正準備上車，布許光著膀子走到查爾斯背後，掏出一把點三八手槍對查爾斯開了4槍，其中一顆子彈打進查爾斯的腦子。時間為凌晨2點40分，這年杜蘭特16歲，查爾斯35歲，布許24歲。

2006年，布許被判處終身監禁，再加上持槍行凶的20年徒刑，他留下4個孩子。這件事只在華盛頓郵報上出現寥寥幾句，畢竟查爾斯僅僅是當年該區466件凶案的受害者之一。隔年杜蘭特加盟西雅圖超音速，35號球衣就伴隨他至今。

查爾斯沒有做錯什麼，我們也不清楚布許有著怎樣的人生，對於治安單位來說，他們兩人只是一項數據。查爾斯的老母親悲痛不已，他下葬的墓園裡沒有為他放置墓碑，老母親擔心查爾斯被人遺忘。但是大家知道查爾斯的精神並沒有遠去，因為每當杜蘭特穿著35號球衣出賽，他也帶著對查爾斯的思念一同上陣。

(中時電子報)