瑞典貨車衝撞 歐盟強調團結對抗攻擊
瑞典首都斯德哥爾摩今天發生貨車衝撞人群的事件，歐盟執委會主席榮科表示全力協助瑞典，另強調攻擊會員國，就是對歐盟的攻擊。
瑞典警方表示，1輛貨車今天在斯德哥爾摩市中心衝撞在1家熱鬧百貨公司外頭的人群，造成至少2人死亡和多人受傷。
榮科（Jean-Claude Juncker）表示代表歐盟執委會向遇難者的家屬致上誠摯慰問，並向前往現場協助的人員表示敬意。
他指出，瑞典是歐洲最活躍及多彩的國家之一，卻受到有心人士的傷害，歐盟將與瑞典人民團結一致，提供任何所需的協助，因為攻擊會員國，等同是對整個歐盟展開攻擊。1060408
(中央社)
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