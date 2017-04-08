美駐聯合國代表威脅對敘進一步軍事攻擊

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美國為報復疑似化武攻擊，對遭戰火蹂躪敘利亞的1處空軍基地發動飛彈攻擊後，美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）今天威脅將對敘國採取進一步軍事攻擊。

海利今天告訴聯合國安全理事會，「美國昨晚採取慎重的步驟。」

她說，「我們準備做出更多，但我們希望不需要這麼做。」

聯合國安理會今天召開緊急會議，俄羅斯駐聯合國代表薩夫隆科夫（Vladimir Safronkov）稍早譴責美國，指美國對敘利亞發動軍事攻擊違反國際法。

薩夫隆科夫在會中表示，「美國攻擊敘利亞主權領土。我們稱這次攻擊為公然違反國際法，且為一項侵略行為。」（譯者：中央社徐睿承）1060408

(中央社)