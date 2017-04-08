馬拉阿哥戰情室 如歐巴馬襲賓拉登翻版
美國白宮發人史派瑟今天在社群網站公布總統川普下令攻擊敘利亞，幕僚集體聽取簡報的照片。影像令人聯想起近6年前，前總統歐巴馬同意獵捕蓋達首腦賓拉登的時刻。
史派瑟（Sean Spicer）在推特（Twitter）貼出川普（Donald Trump）在馬拉阿哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部戰情室，與幕僚們就飛彈攻擊敘利亞，聽取簡報時的照片，時間在川習晚宴結束後的美東時間晚間9時15分。
這張照片是川普政府上任至今，首次見到國安與內閣官員共聚一室。照片中可見川普神情嚴肅緊盯前方，策士巴農（Steve Bannon）與資深顧問米勒（Stephen Miller）等坐在背後第2排。
坐在第1圈的包括副幕僚長哈金（Joe Hagin）、女婿暨資深顧問庫許納（Jared Kushner）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）、國務卿提勒森（Rex Tillerson）、國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）與幕僚長蒲博思（Reince Priebus）等。
照片令人聯想起，前總統歐巴馬（Barack Obama）2011年5月下令獵捕蓋達組織首腦賓拉登（Osama bin Laden）的時刻。歐巴馬當時同樣率領幕僚聽取簡報。
照片看來似曾相識，不過華府已改朝換代，地點由白宮戰情室移轉至有南白宮之稱的馬拉阿哥戰情室。
歐巴馬成功獵殺賓拉登，政治聲望高漲。川普首次行動引起各方評論，事件仍在發展中。1060408
(中央社)
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