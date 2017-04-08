動物園驚傳「敲木魚」？「花和尚」五色鳥求偶超賣力

五色鳥在繁殖期時會啄樹洞為巢，因此又有臺灣擬啄木的名號。（台北市立動物園提供）

春天到了！動物園裡的鳥兒也拚命求喜事！最近走入台北市立動物園，總會聽到不遠處傳來嘓嘓嘓嘓嘓—像是在敲木魚的聲音，莫非「指南宮」的誦經聲還能千里傳音？循著叫聲方向仔細觀察，原來是俗稱「花和尚」的五色鳥正在賣力地尋找伴侶！

動物園面積165公頃，最高海拔297公尺，附近山脈佈滿原生的亞熱帶植物，園內的參觀步道綠樹成蔭，生機盎然，野生的蟲鳥也處處可見。每年的4月份開始，就能在園區內觀察到五色鳥的繁殖行為。

雄鳥們會發出嘓嘓嘓嘓嘓—像是在敲木魚的聲音，加上五彩繽紛（綠、紅、黃、藍、黑）的羽色，因此被冠上「花和尚」的稱號，牠們可是台灣特有種鳥類，在繁殖期時會啄樹洞為巢，因此又有台灣擬啄木的名號。

五色鳥鮮綠為主的體色在枝葉茂密的樹叢間形成最佳的保護色。（台北市立動物園提供）

五色鳥在台灣的分布很廣，經常活動在平地至中、低海拔樹林間，綠蔭扶疏的都會公園或校園中，也不難發現牠們的蹤跡。身形圓胖的五色鳥不擅飛行，也不在地面活動，喜歡棲息於樹林中、上層，鮮綠為主的體色在枝葉茂密的樹叢間形成最佳的保護色，民眾經常是在聽到牠們獨特的鳴叫聲後，聽聲辨位仔細尋找，才能夠有幸觀察到牠們在高枝上活動。

外形艷麗的五色鳥雌雄同色，很難直接由外觀上分辨性別，配對成功的五色鳥會一齊努力地鑿樹洞築巢，準備傳宗接代，是自然界的模範夫妻。交配後通常會產下3-4顆蛋，孵化期約12-14天，育雛期約29-32天。

配對成功的五色鳥會一齊努力地鑿樹洞築巢，準備傳宗接代，是自然界的模範夫妻。（台北市立動物園提供）

當幼鳥長大到離巢時，親鳥會跟隨一段時間，傳授生存技能後才離去。牠們天性害羞低調，在育雛期間尤其敏感警戒，提醒大家在賞鳥時應保持適當距離並且輕聲細語，以避免干擾親鳥育雛。

目前動物園裡五色鳥天天在枝頭上播報著求偶佳音，步道上隨處可見的攀木蜥蜴同樣充滿了活力！春夏交替之際，最適合帶孩子們到動物園體驗充滿生機的氣息，歡迎您經常來動物園散心，和我們一起親近大自然。

(中時電子報)