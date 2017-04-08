平溪旅遊不只有天燈！珠蔥現採現吃 美味又健康

珠蔥達人周秋錦表示，平溪的印象不再只是放天燈，更增加一項新的特色作物「珠蔥」。（新北市農業局提供）

想要走進田園，體驗「田間廚房」的樂趣嗎？歡迎大家來平溪遊玩，體驗採收珠蔥、包裝及品嚐珠蔥風味餐，4月8日、22日尚有名額，想參加的民眾一定要趕快報名，以免錯過！

為了讓民眾體驗農家樂，與品嚐現採蔬菜的美味，農業局與平溪區農會於4月8日、22日在平溪區舉辦田間廚房－綠野鮮「蔥」農村文化小旅行，帶著民眾走入綠意盎然的農田，看著細長的蔥葉隨風搖曳的身姿，讓身心靈的壓力都獲得解放，將一株株翠綠的珠蔥從田裡拔起，以簡單的烹調方式，來品嚐屬於最新鮮、最純粹珠蔥的香甜，此外現場指導使用古老的石磨DIY出美味的茶粿，結束之時還能帶一個珠蔥盆栽回家，將綠意帶回家裡，讓家中也充滿生機。

珠蔥達人周秋錦表示，由於新北市政府的大力推動，讓平溪的印象不再只是放天燈，更增加一項新的特色作物「珠蔥」，不但帶動平溪景點發展，也促進平溪整體經濟結合，從平溪老街、平溪天燈、平溪車站、連結到珠蔥農場、珠蔥餐廳、珠蔥伴手禮，結合成一條龍觀光景點。

其中今年於平溪區農會新成立的「珠蔥小舖」，羅列著新鮮珠蔥以及各式珠蔥伴手禮，讓遊客能隨時品嚐到在地的珠蔥美食，也幫助到更多小農，他亦十分樂意指導其他蔥農栽種珠蔥的技術，提升珠蔥品質，希望可以吸引更多有志青年返鄉從農。

農業局表示，新北市有非常多優質的農特產品，需要的是品牌的建立與通路的創新，珠蔥就是最具代表的農特產之一，為了讓更多的消費者認識珠蔥，今年結合了產地商圈，在平溪、雙溪、貢寮、烏來、深坑與石碇區的餐廳，共同推出美味的珠蔥料理，並於4月15日在平溪區市民活動中心準備現摘香甜的珠蔥風味餐。

透過結合產地觀光旅遊的方式來推廣，藉此塑造新北珠蔥的品牌，為蔥農增加銷售通路，也讓產地商圈能夠活絡繁榮，希望大家多到這些產地走走，品嚐道地的珠蔥料理。

(中時電子報)