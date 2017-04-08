MLB》呃... 水手主場推出烤蚱蜢大餐

水手隊新球季推出烤蚱蜢大餐。(摘自@darrenrovell推特)

棒球場上不時會有些小動物誤闖，往往形成有趣鏡頭，包括去年皇家幸運螳螂，以及教士隊春訓主場的蜂群攻擊，讓全場球員不得不「就地避難」。水手隊薩菲柯球場決定把這些迷路的蟲蟲送上餐桌，推出「烤蚱蜢」大餐以饗球迷。

烤蚱蜢拌上美式辣椒粉，一碗價格為4美元，場館經理保證這道風味獨特的點心絕對會讓球迷愛不釋口。當年任天堂還是水手隊大股東時，球團也率先在主場推出壽司餐點，這次的蚱蜢點心則是跟地方的墨西哥餐廳合作。

不過水手球團也坦承他們預期烤蚱蜢的銷量不會太高，頂多吸引一些願意嘗鮮的球迷。事實上，美國觀眾可能更喜歡勇士隊新推出的超大號炸豬肉堡，這款名為「戰斧」的大漢堡足夠給4個人吃，售價26美元，看起來超級好吃。

(中時電子報)