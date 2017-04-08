NBA》打擊輪休 新球季將多1周時程
NBA老總席爾佛在周末與董事會商討後，立刻在記者會上發布了最新的政策，包括調整新球季的賽程，以及允許夏洛特黃蜂隊繼續主辦明星賽。對於席爾佛來說，聯盟一等一的大事就是球星的輪休問題。
席爾佛開宗明義地說，新球季將額外增加1周的時程，以避免背靠背的比賽，並消除「5天4戰」的嚴苛賽程。聯盟做出這些讓步，就是希望球團不要再找理由讓球星輪休。
「我們必須對得起球迷和我們的生意夥伴(轉播單位)，我們的共識是不許在全國轉播比賽上讓多位球員輪休。」騎士隊3月客場對戰快艇時，曾因詹姆斯輪休導致收視率重挫。席爾佛說：「即使非輪休不可，也強烈建議球隊在主場比賽進行輪休。」
至於黃蜂隊的問題，席爾佛坦承北卡州跨性別的廁所事件沒有在根本上獲得解決，但考量各方意見後，他決定允許明星賽重返夏洛特，希望能盡NBA最大的影響力，喚醒該州人民對LGBT團體敞開心胸。黃蜂最快可在2019年主辦明星賽。
(中時電子報)
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