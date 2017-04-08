NBA》勇士杜蘭特剛歸陣 柯瑞卻傷了

勇士前鋒杜蘭特傷癒歸隊並已開始練球。(美聯社)

勇士前鋒杜蘭特周日確定將回歸出戰鵜鶘，他因膝傷缺席了整個3月份的比賽，下役將是他本季第60場比賽。總教練科爾說沒有打算限制杜蘭特的上場時間，讓他打到累了再休息，勇士只剩下3場例行賽。

不過柯瑞在前役對戰太陽時撞到左膝，周日對戰鵜鶘可能無法上陣。科爾說：「柯瑞倒地3次撞傷了膝蓋，這並不嚴重，但我不保證他能上場。」太陽球員數度犯規將柯瑞撞倒，他在賽後記者會上的步履顯得有些蹣跚，由於只是普通的撞傷，即使缺陣1場也能很快回歸。

勇士隊已經確保了西區第1，比賽的勝負無關緊要。杜蘭特剛歸陣就可能無法與柯瑞同場，但他並不擔心。「我又不是昨天才來的，我跟史蒂芬(柯瑞)已經聯手打了58場比賽，我們整季都合作得很好。」

(中時電子報)