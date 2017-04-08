瑞典卡車衝撞恐攻 嫌犯照片曝光

警方從中央電視台發出兩張照片，一名男子身穿灰色上衣和綠色的外套，站在自動手扶梯的上面。(圖片取自foxnews)

瑞典首都斯德哥爾摩在當地時間星期五下午，發生一起卡車衝撞百貨公司事故，據報導共造成5人死亡。警方從中央電視台發出兩張照片，一名男子身穿灰色上衣和綠色的外套，站在自動手扶梯的上面，相信與恐攻有關聯，正全力追緝他的下落。另外更，不過瑞典警方強調，目前暫時無人被捕。

昨天下午2時53分，位於斯德哥爾摩熱鬧的「女王大街」（Drottninggatan）行人購物區，在奧倫斯百貨公司（Ahlens）外，忽然衝出一輛貨車突然開向人行道，有行人無故受波及甚至被輾，再撞進百貨公司內部。據了解，瑞典啤酒廠Spendrups的送貨卡車，昨天在司機卸貨時突然歹徒衝上駕駛座把車開走用來犯案。

瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）說：「瑞典遭受攻擊，所有跡象都顯示這是一起恐怖攻擊事件。」

(中時電子報)