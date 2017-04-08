驚！日本6個月大嬰兒喝蜂蜜中毒死亡

日本東京一個6個月大的嬰兒，被家人餵食蜂蜜，沒想到罹患嬰兒肉毒桿菌而中毒死亡。（達志影像／shutterstock提供）

什麼！蜂蜜竟然成為毒藥？甜滋滋的蜂蜜不僅是「小熊維尼」的最愛，富含營養價值的蜂蜜更是古埃及3500年用來治病的良藥，然食用蜂蜜可要看食用人的年齡！日本東京一個6個月大的嬰兒，被家人餵食蜂蜜，沒想到罹患嬰兒肉毒桿菌而中毒死亡。

日本《讀賣新聞》報導，東京都足立區的男嬰驚傳服用蜂蜜而中毒死亡！這是日本自1986年實施統計以來，這是日本境內，嬰兒罹患肉毒桿菌中毒死亡首例！

男嬰在今年1月中旬到2月中旬期間，其家人每天餵食他約10公克的混入蜂蜜的離乳品，然在今年2月中旬起，男嬰因健康狀況開始惡化，出現痙攣、呼吸困難等症狀。男嬰因病況日益嚴重，2月下旬時，家人將男嬰後送醫，然經過一個多月的治療，男嬰但仍於3月30日死亡。

為確定男嬰正確死因，醫院檢驗男嬰的糞便，發現糞便中出含有肉毒桿菌病毒。爾後男嬰家裡的蜂蜜也被檢驗出含有肉毒桿菌病毒。

日本保健所確定，男嬰是死於嬰兒肉毒桿菌中毒症。東京都政府也再次呼籲民眾，千萬別拿蜂蜜餵食未滿1歲的嬰兒。

蜂蜜的主要成分為糖類，其中60%～80%是人體容易吸收的葡萄糖和果糖，主要作為營養滋補品。蜂蜜中含有多種無機鹽、維生素、鐵、鈣、銅、錳、鉀、磷等有益人體健康的微量元素，以及果糖、葡萄糖、澱粉酶、氧化酶、還原酶等。

然營養價值高的蜂蜜也需看食用者其年齡、健康狀況是否適合食用。特別是1歲以下的嬰幼兒因免疫系統尚未發展完全，不宜食用蜂蜜以免感染肉毒桿菌。此外，糖尿病患者、免疫能力較差的人食用蜂蜜時也需注意份量，以防過量恐對健康造成危害。

(中時電子報)