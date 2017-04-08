空襲敘利亞 習近平晚宴後才被川普告知
美國白宮發言人史派瑟今天指出，美國總統川普在敘利亞軍事行動衝擊地面時刻，川習會晚宴結束時，才告知中國大陸國家主席習近平。
位於地中海東部的美軍驅逐艦，6日在川習會晚宴期間，對敘利亞空軍基地發射59枚戰斧飛彈。由於時機特殊，各界關注遠道而來的習近平與大陸代表團是否知情。
史派瑟（Sean Spier）在川習會結束後，說明美軍行動時指出，大約在6日晚間8時30至40分之間，第1波攻擊行動開始發揮效果。川普（Donald Trump）在晚餐結束時，告知習近平。
他說，美國國安團隊在軍事行動期間，持續監視發展與狀況。
記者再度詢問，習近平是否真在晚宴後才得知？史派瑟回應表示，川普昨晚在晚宴中，相信是在晚宴結束時（告知），那是行動造成衝擊的時候。
史派瑟表示，詳細時間必須再查看，但影響地面時間大約在美東時間晚間8點半左右。川普在晚宴結束時告知習近平，習近平之後離開晚宴廳走回中方臨時休息區。
史派瑟說，他不清楚詳細時間，不過據他瞭解，行動造成衝擊的時刻，習近平已被告知，是由川普告知。
為期兩日的川習會因美軍回應敘利亞動用化武，讓會談蒙上陰影。中方長期反對美國對敘採取單邊行動，與俄羅斯聯手在聯合國安理會阻攔。
川習會結束，中方依計畫離開佛羅里達州，返回北京。1060408
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。