空襲敘利亞 習近平晚宴後才被川普告知

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美國白宮發言人史派瑟今天指出，美國總統川普在敘利亞軍事行動衝擊地面時刻，川習會晚宴結束時，才告知中國大陸國家主席習近平。

位於地中海東部的美軍驅逐艦，6日在川習會晚宴期間，對敘利亞空軍基地發射59枚戰斧飛彈。由於時機特殊，各界關注遠道而來的習近平與大陸代表團是否知情。

史派瑟（Sean Spier）在川習會結束後，說明美軍行動時指出，大約在6日晚間8時30至40分之間，第1波攻擊行動開始發揮效果。川普（Donald Trump）在晚餐結束時，告知習近平。

他說，美國國安團隊在軍事行動期間，持續監視發展與狀況。

記者再度詢問，習近平是否真在晚宴後才得知？史派瑟回應表示，川普昨晚在晚宴中，相信是在晚宴結束時（告知），那是行動造成衝擊的時候。

史派瑟表示，詳細時間必須再查看，但影響地面時間大約在美東時間晚間8點半左右。川普在晚宴結束時告知習近平，習近平之後離開晚宴廳走回中方臨時休息區。

史派瑟說，他不清楚詳細時間，不過據他瞭解，行動造成衝擊的時刻，習近平已被告知，是由川普告知。

為期兩日的川習會因美軍回應敘利亞動用化武，讓會談蒙上陰影。中方長期反對美國對敘採取單邊行動，與俄羅斯聯手在聯合國安理會阻攔。

川習會結束，中方依計畫離開佛羅里達州，返回北京。1060408

(中央社)