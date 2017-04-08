就業數據欠佳 美股收小黑

我要評比

在市場投資人評量美國就業報告數據欠佳和美軍發射飛彈攻擊敘利亞等消息下，美股今天收小黑。

道瓊工業指數終場下跌6.85點，或0.03%，收在20656.10點；標準普爾500指數下跌1.95點，或0.08%，收在2355.54點。

以科技股為主的那斯達克指數下挫1.137點，或0.02%，收在5877.813點。（譯者：中央社徐睿承）1060408

(中央社)