空襲敘利亞 川普決定及行動時間表

我要評比

美軍在川習會期間，對敘利亞發動飛彈攻擊。美國總統川普在會前即有採取軍事行動的定見。

白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）在川習會後，說明美國總統川普（Donald Trump）決定與美軍執行攻擊敘利亞行動的過程。

4月4日，川普上午在總統每日簡報中得知敘利亞化武攻擊。他要求國安團隊進一步提供資訊與最新狀況，跨部門機構研擬回應方案。晚間，白宮戰情室召開會議，提出初步回應方案。

4月5日，國安高層上午於白宮集會，進一步研擬各項回應。下午，國安會向川普進行方案簡報，川普要求更多資訊，並決定隔天做決定。

4月6日，川普於午間離開白宮前往佛羅里達州出席川習會，國安團隊在空軍一號與白宮進行視訊會議。

下午4時，與國務卿提勒森（Rex Tillerson）、國防部長提勒森（James Tillerson）與國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）等高層再度舉行視訊會議，川普在會中同意採取軍事行動。

晚間7時40分，川習晚宴期間，位於地中海東側海域的美軍驅逐艦發射59枚戰斧飛彈，全部擊中設定目標。

晚間8時30分，美方開始通知外國領袖與國會議員，副總統彭斯（Mike Pence）致電國會與多國領袖，國務卿與國防部長也分別致電各國對口官員。

晚間8時30至40分，晚宴結束時，川普告知在場的中國大陸國家主席習近平。川普之後聽取各部門簡報，並在戰情室中與華府舉行視訊會議，瞭解行動進展與傷亡評估。

4月7日，川習會第2日進行之前，川普繼續聽取簡報。1060408

(中央社)