糖尿病死亡率飆新高！食療苦瓜排毒降血糖

雖說苦瓜如藥難入口，但可知苦瓜具有很好的排毒美容、降血糖等功用。（達志影像／shutterstock提供）

要小朋友列舉不喜歡的食物，有澀澀的苦味的苦瓜肯定榜上有名！雖說苦瓜如藥難入口，但可知苦瓜具有很好的排毒美容、降血糖、益肝利尿等，越「苦」越健康！

據中央健康保險署公開資料顯示，糖尿病已高居國人十大死因前四名，估計已有百萬國人罹患。糖尿病患超過95%以上屬於二型糖尿病，導因於現代人工時長、飲食精緻化、糖份攝取過多、缺少運動導致肥胖，致使胰島細胞過勞，無法繼續製造胰島素結合胰島素受體，形成二型糖尿病。

對於糖尿病患者而言，日日施打胰島素，尖銳針頭扎入皮下的錐心之痛，又是很多糖尿病患的惡夢。要如何預防糖尿病呢？除了運動，食療也很重要！

中央健康保險署公開的「遠離糖尿病」完全學習手冊中，建議國人定期檢測血糖、血壓、血脂；保持每週至少5次、持續30分鐘以上的規律運動。在飲食方面，講究低油、低糖、低鹽、高鐵且定時定量，維持理想體重，也建議國人戒菸酒，杜絕糖尿病危險因子。

要預防糖尿病，食用「苦瓜」也是不錯的食療法！研究發現，將苦瓜中所含的酵素能能刺激唾液及胃液分泌、促進腸胃消化、食慾也會越來越好。此外，苦瓜對多種胃腸道疾病、便秘還有內外痔瘡也有很好療效！腸胃好了加上固定運動，長久下來就能擁有窈窕身型。

此外，苦瓜也有降血糖的效果。研究發現，科學家曾從苦瓜中提取出苦瓜鹼、苦瓜胜肽。這些物質在進入身體後能降低血糖含量。近來研究也有將此苦瓜胜肽廣泛應用，改善過去糖尿病治療的不彰與痛苦，對於很多糖尿病患者而言，是便利又效果佳的「食療」方法。

另苦瓜具有美容養顏效果：苦瓜富含、維生素C、維生素B1、維生素B2、胡蘿蔔素、鈣等物質。據研究指出，苦瓜泡水喝在進入身體後，能加速傷口的癒合以及皮膚新生，同時能增進皮膚活力，對於青春痘、斑點等都有著很好的治療效果。

(中時電子報)