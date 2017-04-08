今各地陽光露臉 高溫32度 下週一轉濕涼
今天（８日）臺灣上空的水氣偏少，天氣大致穩定，各地陽光露臉，各地白天高溫還是會在２８至３２度之間，感受悶熱，有夏天的味道，請多補充水分及注意防曬。
根據中央氣象局資料顯示，中午過後在熱力作用加強下，各地雲量稍增多，西半部山區及東北部地區有機會出現局部短暫陣雨，而花東地區則不定時也有零星降雨出現，但整體來說降雨的情形不算太多。
下週一、二（１０日、１１日）臺灣北邊開始有鋒面接近，北部、東半部地區將轉為有短暫陣雨的天氣，中南部山區也有局部短暫陣雨，同時在金門及馬祖仍然容易有霧或低雲出現；由於雲多下雨，各地氣溫逐日下降１至２度，其中北臺灣降溫幅度較大。
另外，今天金、馬、澎湖地區及西半部地區容易出現局部霧或低雲影響能見度，提醒預計搭機往返金馬地區的朋友要多注意航班資訊。
空氣品質方面，今天北部至雲嘉南地區橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
關鍵字：地區
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