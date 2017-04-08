有隆乳不能比賽？女拳手上訴成功

UFC女拳手岡札勒斯(右)與對手卡維洛。(摘自danawhite推特)

UFC草量級女拳手岡札勒斯(Pearl Gonzalez)遭到紐約運動委員會(NYSAC)禁止出賽，原因是她有隆乳。岡札勒斯與對手卡維洛(Cynthia Calvillo)在過磅之後收到NYSAC的禁賽通知，不過她隨即就上訴成功，獲准出賽。

依據NYSAC規定，考量胸部填充物可能在比賽中破裂，因此禁止隆乳的女拳手在紐約境內比賽，進行縮胸手術的女選手則不在此限。禁賽的理由是為了保障女拳手的安危，不過NYSAC與岡札勒斯的私人醫生商討過後就撤回了禁令，醫生說服他們岡札勒斯的狀況沒有問題。

整形外科醫師Richard J. Brown表示，合格的隆乳填充物非常安全，受到很大外力也不易破裂，即使破裂之後也不會對身體造成損害。不過職業女摔角手確實常遇到胸部填充物破裂的情況，前女子冠軍蓋兒金(Gail Kim)表示她曾經「撞破」5次，她每次都去重做手術，也從未因此受傷。

無論如何，NYSAC願意尊重岡札勒斯自己的決定，這是她在UFC的出道戰，她在綜合格鬥已經有6勝1敗的戰績。草量級的上限為115磅(52公斤)，岡札勒斯的胸部填充物可能讓她比對手少了幾盎司的肌肉，也增加了一點負擔，她選擇脫光衣服秤重才過關。

(中時電子報)