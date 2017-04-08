川普接受習近平之邀 將赴大陸國事訪問

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美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天指出，川普總統已接受中國大陸國家主席習近平之邀，前往大陸進行國事訪問。

川習首次領袖峰會後，提勒森僅向記者表示，川普將「在以後日子」訪問大陸。（譯者：中央社徐睿承）1060408

(中央社)