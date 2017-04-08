4／23世界閱讀日！書展看達文西、捐二手童書拓視野

誠品8大書展迎世界閱讀日。（誠品提供）

世界閱讀日即將到來，誠品書店即日起特別與讀書共和國、大塊、春天、臉譜、積木、我識等海內外百家出版社合作推出8檔書展，如建築師黃聲遠書寫台灣土地的「在田中央」；蒐羅達文西求職信、海明威致費茲傑羅的寫作意見等125封珍奇信件的「私密信件博物館」。此外，也盼大家能發揮愛心，將已看過的童書捐出來，讓更多小朋友享受閱讀的樂趣！

此外，誠品書店即日起至4/30止，在高雄左營新光三越推出期間限定書鋪「誠實堂」，以創意中藥鋪進行主題規畫，精選各式中外文圖書及創意禮品，限定優惠79折起，讓書本成為讀者最佳養身處方箋！

在人手一機的加速時代，走進書店、閱讀書本，讓人得以慢下來思考與感受。在世界閱讀日前夕，誠品書店除以書展結合百萬閱讀金，號召讀者展開閱讀行動，更舉辦拍照分享、捐書回饋等活動，邀請讀者分享閱讀美好。

迎接世界閱讀日，各國皆都會推出許多慶祝活動，包括英國的故事書人物模仿大賽、香港的創作比賽等。誠品認為「閱讀如一日三餐」，特以閱讀上桌為題策劃書展，走進書店豐富展桌，如同坐上令人垂涎的餐桌。

喜愛台味的你，讀建築師黃聲遠籌備7年的《在田中央》，可品嘗台灣建築與土地的味道；鍾情和風，江國香織的新作《擁抱，或是飯上撒點鹽》，帶你一覽日本幸福家庭的百年秘密。

此外，熱愛歐風，則不可錯過蒐羅達文西的求職信、海明威致費茲傑羅的寫作意見等125封珍奇信件的《私密信件博物館》及法國紀實漫畫家艾曼紐．勒帕吉深入車諾比核災發生地寫生紀錄的圖文書《那年春天，在車諾比》。

「日本絕巧藝術主題書展」則橫跨浮世繪、工藝到動漫，呈現日式藝術的經典絕妙。《池田学: The Pen》是日本天才畫家池田學出道20年來第一本集大成之作，《360° Book: 地球と月》則是設計精巧的3D立體書，設計纖細的書頁每一頁都互相連綴，結合雷射雕刻的技術，360度呈現宇宙的精巧與壯闊。

誠品書店2009年起開始推動閱讀分享計劃，近三年平均每年收到97個社區單位申請二手書籍，至今也已透過各式各樣的募書、捐書活動，累積轉贈超過140萬本書籍。2017年至今，各地仍有約2萬本童書需求，因此誠品於世界閱讀日前夕規劃「一起讀，最有味」活動，邀請讀者一同捐贈分享，除了大人讀物外，歡迎分享6~15歲的適齡讀物。

(中時電子報)