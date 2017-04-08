汽車衝撞 成為恐攻最愛原因是...

瑞典首都斯德哥爾摩昨也驚傳有歹徒在鬧區開貨車撞人，5人罹難，引起各界注目。(圖片取自美聯社)

倫敦上月發生英國男子馬蘇德（Khalid Masood）開車在倫敦西敏橋衝撞，之後攻擊警察，造成5死8傷。昨日瑞典首都斯德哥爾摩也驚傳有歹徒在鬧區開貨車撞人，5人罹難，瑞典總理也指出這是一起恐怖攻擊。有專家指出，汽車變成恐攻嫌犯最愛使用的工具，是因為這是很有效率、很嚇人、門檻很低的攻擊，也是最易取得的工具。

「汽車衝撞攻擊」近年被激進組織「伊斯蘭國」（Islamic State，IS）、「基地」（al Qaeda）大力推廣，專家指出直接把汽車當殺人工具，非常適合「孤狼」獨自犯案，執法單位根本難以預測、防範，根本不需技術和訓練，只要會開車，擁有車或租車、搶車，還可製造大量死傷以及恐懼。

短短不到一年時間，汽車衝撞恐攻發生在全世界，去年7月31歲法國男子布雷（Mohamed Lahouaiej Bouhlel），在法國尼斯開聯結車衝撞慶祝國慶的人群，並亂槍掃射，致84死，是死傷最多的案例。去年底德國柏林聖誕市集遭突尼西亞籍男子安曼立（Anis Amri），駕駛聯結車衝撞，也造成12死。

倫敦智庫「國際激進化研究中心」學者韋特（Charlie Winter）說：「你不用找人幫你做炸彈、不用找人幫你買槍，執法單位短時間內無法阻止。」這是一種很有效率、很嚇人、門檻很低的攻擊：

另外，美國情報組織「國際恐怖份子實體搜尋」（SITE Intelligence Group）主管卡茲（Rita Katz）表示，每一輛車都可能忽然成為武器，所以非常難阻止。執法單位幾乎不可能事前查出，這不是你加強安全監控，找出誰擁有武器之類、誰是可疑份子，就能阻止的攻擊。

IS鼓吹聖戰士拿起手邊任何可以當武器的工具，能做炸彈，你就當炸彈客，沒炸彈就用槍，沒有槍就拿刀，沒有刀就開車。在激進組織的大力鼓吹下，專家指，這類攻擊愈來愈多，也成為模仿效應，短時間內恐怕無法遏止。

(中時電子報)