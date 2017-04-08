台美文學交流雙展開幕！賴清德、梅健華籲自然書寫

文化部丁曉菁次長、賴清德市長、梅健華處長、廖振富館長等貴賓合影。（文化部提供）

自然界呈現蓬勃生命力的春天，國立台灣文學館在2017年4月7日同時舉辦兩場以自然環境為主題的展覽開幕典禮，分別為「描繪美國：美國文學行旅特展（America’s Literary Landscape）」及「綠色之夢―當代台灣自然書寫特展」，藉由美國文學地景的描繪及自然生態的探索與省思，共同勾勒美國文學與台灣文學對土地的關懷。

展場並首次設置AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）等互動設施，文學結合科技，使民眾體驗變得更有趣，出席開幕典禮有文化部丁曉菁次長、賴清德市長、美國在台協會(AIT)梅健華(Kin W. Moy)處長、詩人曾貴海醫師、畫家陳輝東、陳香吟、台南藝術大學校長詹景裕等多位貴賓，展期至2018年2月25日，於台文館1樓展覽室D展出。

「描繪美國: 美國文學行旅特展（America’s Literary Landscape）」由美國在台協會（American Institute in Taiwan）與台文館共同主辦，介紹14位美國作家與他們筆下的美國風景。這些美國作家以生動的筆法，創造出令人難忘的角色，書寫出他們對自身居住土地的情感與印象，如馬克吐溫的《頑童歷險記》與密西西比河。

傑克倫敦的《野性呼喚》與阿拉斯加；約翰‧史坦貝克的《憤怒的葡萄》與加州；華盛頓歐文的《李伯大夢》與卡茲奇山。透過作家的描述，搭配相片、影片，並運用VR虛擬實境、360度環景影片，讓觀眾宛如置身美國的自然山川，深切感受美國作家筆下的土地與環境意識。

ＡIT梅健華處長表示：為了紀念傑克・倫敦逝世100週年及美國國家公園成立100週年，特別是世界地球日將要到來，以美國的文學地景為主題規劃的巡迴展，並以台文館作為展覽的第一站，希望未來能夠在台灣各地巡迴展出，並帶動美台文學與文化間的交流。

「綠色之夢―當代台灣自然書寫特展」打破台文館以往呈現展覽的方式，沒有放在展示櫃內的文物，試圖尋找文學展示的各種可能性，展覽規劃將文本吸收轉化後，以「我們只有一個地球」、「尋找X點」、「書寫自然」、「綠色行動」等主題呈現對環境破壞的憂心、生態觀察的耐心、書寫的熱情與行動的決心。

觀眾透過親手操作、以眼耳親身觀察、實際的閱讀，來體會環境的重要與自然書寫者的熱情。台文館廖振富館長表示：當代台灣自然書寫者，承繼前人對台灣特有生態的觀察、吸納西方思潮的影響，深根在這片土地的各處，作品十分豐富精彩。

「自然書寫」呈現人與自然互動的理智建構和情感結果，以及對大自然的渴望，強調文學性、科學知識的使用與實際的自然經驗。除了面向自然生態，也承擔面對環境倫理、永續的危機與警示價值。

展場設計多元，例如：「我們只有一個地球」展區，觸摸樹幹會浮出與馬以工、楊憲宏文句相呼應圖像的「感溫油墨觸摸體驗」；「尋找X點」展區觀眾可化身為生態觀察家如陳玉峰、劉克襄，啟動五官，觀察山川草木、蟲魚鳥獸；「書寫自然」讓觀者在展區直接閱讀各類型作家的相關作品，讓文本說話；「綠色行動」透過選擇題的選項、展覽摺頁的留言，讓觀眾成為詩人吳晟、曾貴海一般的行動者。

台文館並以「觀察者」、「閱讀者」、「書寫者」、「行動者」等，自然書寫不同屬性的角色，規劃一系列教育推廣活動，協助民眾深入理解展覽內容，進一步發展在地自然書寫。ＡIT提供十餘部展出作家作品改編的電影，將陸續在台文館播放。兩個特展皆以自然環境為題，在為期近11個月的特展中，歡迎觀眾來親身體驗。

文化部丁曉菁次長表示，自然書寫是非常有創造力的文體，透過這兩個展，希望可以讓更多人認識美國文學，以及認識更多台灣作家自然書寫的作品。賴清德市長認為作家用文字來描摹自然景觀，是用文學來體驗自然之美，除了可以閱讀到作家的情感，更可以加入讀者的想像力，希望台南市民朋友不要錯過在台文館的展出。

(中時電子報)