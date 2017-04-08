防假新聞 谷歌推事實查證功能

谷歌和超過100家新聞媒體以及事實查證組織合作，包括美聯社、BBC和美國全國公共廣播電台（NPR）等查證使用者看到的新聞。(圖片取自美聯社)

網路訊息氾濫，到底你看到的是不是真的資訊？為杜絕假新聞，搜尋引擎龍頭谷歌7日宣布將新增「事實查證」功能，讓使用者查詢所閱讀的資訊真假。不過該功能目前僅在美國和英國可使用，之後才會陸續在其他國家上路。

谷歌和超過100家新聞媒體以及事實查證組織合作，包括美聯社、BBC和美國全國公共廣播電台（NPR）等，在其搜尋引擎上或谷歌新聞上搜尋關鍵字，顯現的資訊，報導若經過事實查證，該報導下方將會出現「極真」（mostly true）或「假的」（false）的附加說明，並會顯示由哪家機構查證，讓使用者判斷真實性。

谷歌強調目前不是所有新聞都會經過查證，多家機構查證的結果也可能不同，但谷歌都會真實呈現所有結果。

(中時電子報)