豐沛創意驚豔全球！台灣繪本與插畫捐贈波隆那

驚艷的歷史性一刻！台灣繪本與插畫捐贈波隆那。（台北書展基金會提供）

台灣繪本插畫驚艷波隆那！為期4天的2017年義大利波隆那兒童書展，於4月6日閉幕。本屆台北書展基金會主辦的「台灣繪本美術館」廣受好評，並且在波隆那書展主席Elena Pasoli的引薦下，促成將全部展出書籍與畫作捐贈給波隆那當地歷史悠久的 Salaborsa公共圖書館的佳話。

這場捐贈儀式是在最後一天，當地時間4月6日早上10時舉行。「台灣繪本美術館」由書展基金會董事長趙政岷請郝明義董事代為主持捐贈儀式。郝明義與策展人鄒駿昇及柯倩華一起，共同將來自台灣18家出版社61本書籍與30位插畫家的136幅作品，正式捐贈給Salaborsa圖書館收藏，成為台灣送給波隆那最真誠的禮物。

一開場，基金會董事郝明義先說明這次書展基金會在29館亞洲區之外找尋新展位的經過，以及他和波隆那書展主席Elena從紐約到義大利的聯絡。郝明義表示，這次台灣的出版品和畫作能在波隆那書展以「Museum of the Fantastic」為始，最後再收藏到當地這麼有代表性的圖書館，真是最美好的安排。

Salaborsa是波隆那當地著名的公共圖書館，位於熱鬧的市中心，是極具特色深受民眾喜愛的圖書館。這次是透過書展基金會董事郝明義向波隆那書展主席Elena Pasoli引薦，再由Salaborsa公共圖書館兒童與青少年區主任Nicoletta Gramantieri，表示願意接受捐贈，並將在圖書館裡展出。

另外，郝明義也感謝書展基金會在童書專業顧問柯倩華，以及藝術家鄒駿昇的協助下，柯倩華除了給予展館內容的建議並擔任Publishers 出版社區域展出內容評選小組的召集人，鄒駿昇則擔任展館的策展人，以及插畫家Illustrators 區域展出內容評選小組的召集人。

此外，郝明義也介紹了兩個區域的特色：出版社區是展示台灣已經有出版品的插畫家作品，主要期能促成這些出版品的國際版權交易；插畫家希望引介比較多尚沒有出版品的插畫家能和國內外出版社或其他行業更多合作機會。

接下來，捐贈分三個儀式進行，此次捐贈內容，含出版社區共18家出版社的61本書籍，以及插畫家區30位畫家136幅作品。 柯倩華以幾米的《地下鐵》當作出版社區書籍的代表贈送，並解釋幾米作品的國際知名度及意義。Nicoletta Gramantieri 回答久聞幾米，也非常喜歡幾米的作品。

鄒駿昇則以李瑾倫的一幅畫作代表插畫家區的作品贈送之外，還特別指名希望單獨再送這一幅給Nicoletta Gramantieri個人。鄒駿昇說這一幅畫作的題目是「For You」，正好代表台灣這次送給波隆那的禮物。另外， 郝明義以這次設計、印製都精美的「台灣繪本美術館」目錄贈送Elena Pasoli ，並請她在結束後自己挑選一幅畫作來贈送。

Elena Pasoli答謝時指出，她很高興看到書展基金會能在這個展位上建起這麼奇妙的展館，真是Museum of the Fanstic.！波隆那書展一方面是強調促成商業交易，但另一方面也一直希望溝通不同的文化。

而「台灣繪本美術館」不但兼顧了這兩個層面，加上這次的捐贈，都提醒文化交流的重要。尤其郝先生跟她提起捐贈乙事，還特別強調要捐給波隆那當地的單位。這也讓她感到很溫暖，對她們家鄉當地的重視與友誼。

(中時電子報)