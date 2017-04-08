川習會結束 2位領袖認為會晤正面富成效

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中國大陸國家主席習近平和美國總統川普今天結束首次高峰會，兩位領袖表示這次會面「正面且卓富成效」。

新華社報導，習近平主席和川普總統誓言擴展互利合作，並在相互尊重基礎下處理雙方歧異。

此外，習近平主席向川普總統表示，歡迎美國在「一帶一路」架構下參與合作。（譯者：中央社徐睿承）1060408

(中央社)