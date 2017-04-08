清境之旅看異域》博望新村憶滇緬來台史、雲南餐試膽吃「蟲」

清境「博望新村」的遊客中心常設展中，可瞭解50多年來電影《亞細亞的孤兒》、《異域》中所描述滇緬邊境孤軍在台奮鬥史。（林宜靜 攝）

談到清境，大家可能聽過「小瑞士」，然你知道嗎？其實清境也住了很多早期滇緬邊疆撤台的榮民義胞，這些雲南後裔與當地人結連理，在這群聚了「博望新村」。從這裡的遊客中心常設展中，可瞭解50多年來電影《亞細亞的孤兒》、《異域》中所描述滇緬邊境孤軍在台奮鬥史，也能品嚐道地雲南料理，不僅有酸辣又開胃的美味佳餚，還能吃「竹蟲」挑戰你的膽量。

海拔約2044公的「博望新村」，村內融合了十多個種族的文化社區，居民多為「異域孤軍」及其眷屬。（林宜靜 攝）

「博望新村」因地處高山，每逢下雨就會煙霧瀰漫，村內今還保有眷村時代的許多「彩色小屋」，很適合「好攝者」取景。（林宜靜 攝）

●清境高山上有座「小雲南村」

看過金庸小說《天龍八部》的朋友，對雲南應該不會太陌生！包括主角段譽是大理國儲君，書中形容雲南壯麗之美，而段譽和眾多女子的愛情故事也讓人動容！話說在清境高山上有座「小雲南村」，來此你也能瞭解大陸滇緬族群特色、品嚐在地獨特風味的雲南美食。

「博望新村」遊客中心常設展瞭解滇緬來台史，展覽中還可看到先總統蔣公的手寫留字與相關照片。（林宜靜 攝）

民國50年，異域孤軍撤退來台，退輔會便安置於海拔約2044公的「博望新村」，村內融合了十多個種族的文化社區，居民多為「異域孤軍」及其眷屬。由於地處海拔約2044公尺，加位置偏遠，反而保存較完整的聚落風貌。話說，先前有道地雲南遊客來此，對於村民能講一口道地雲南話而驚豔不已，包括語言、文化、歷史等，這些都從村內文史管的常設展中清楚瞭解。

走進「博望新村」村內，還有座古色古香的涼亭，春天時櫻花盛開，拍起照來格外有fu！

「博望新村」因地處高山，每逢下雨就會煙霧瀰漫，村內今還保有眷村時代的許多「彩色小屋」，很適合「好攝者」取景。走進村內深處，還有作古色古香的涼亭，春天時櫻花盛開，拍起照來格外有fu！

「博望新村」中販售的黃色「霜降蕃茄」酸Q有勁，值得一試！（林宜靜 攝）

清境當地媽媽手工製作的「山藥蛋捲」也是遊客喜愛的伴手禮。（林宜靜 攝）

此外，當地民眾也會販售各式農產品，如難得一見的黃色「霜降蕃茄」酸Q有勁，值得一試！還有當地媽媽親手種植山藥，再精心製作的「山藥蛋捲」也是遊客喜愛的伴手禮！而每年10月間的「火把節」熱情火焰點亮深山，歡迎大小朋友登山體驗原汁原味的「雲南文化」。

「見晴山莊」中的擺夷風味餐遠近馳名，其中「竹蟲」料理（左上）更是富含營養。（林宜靜 攝）

●「見晴山莊」品擺夷風味餐！放膽啖「竹蟲」

瞭解「異域孤軍」坎坷歲月後，不妨驅車到清境知名的「見晴山莊」品嚐特色擺夷風味餐！不說你不知，早期「清境農場」可是名為「見晴山莊」，是先總統蔣經國先生有感於「清新空氣任君取，境地幽雅是仙居」，所以將見晴農場改名清境農場。

「見晴山莊」前的特色小店中有隻超可愛的「汪星人」，會向往來遊客問好。（林宜靜 攝）

然清境還有座「見晴山莊」，其坐擁奇萊合歡的壯闊山勢，美味食材搭配美麗風景， 料理香氣搭配清新山風，是許多老饕們上高山的私房美味。

「見晴山莊」的美味食材搭配美麗風景， 料理香氣搭配清新山風，是許多老饕們上高山的私房美味。（林宜靜 攝）

吃過雲南菜的朋友或許知道「大薄片」、「豌豆粉」，但你可嘗試過「竹蟲」料理？「竹蟲」指的是「竹節蟲」，是來自滇緬間生長於竹子中的幼蟲，吸取竹汁，營養價值頗高，經油榨後加調味、辣椒等，口感香辣酥脆，可是一道絕品美味的下酒好菜。

酸甜香辣味俱全的雲南菜很開胃下飯。（林宜靜 攝）

此外，說「一口好菜」的施總夫人還介紹了「洋芋巴巴」，看似是一個「餅」，但這個餅的材料可是「馬鈴薯」喔！將馬鈴薯蒸熟後剝皮剁碎，加酸製過酸菜攪拌，做成圓餅，煎成至今黃色，即可食用。

此外，還有難得一見的「雲南賽雞樅」、「肉抹紅果」、大小朋友喜愛的「椒麻雞」等，酸辣帶味都極好下飯，特別是爬完清境知名「百嶽」石門山後，來此看山嵐、品味美味料理再樂活也不過了，還能聽美麗老闆娘施總夫人說滇緬游擊隊與清境的故事呢！

「見晴山莊」後莊園走可看到中央山脈中段連峰、山景壯麗雄偉，引人入勝。（林宜靜 攝）

●清淨樂活之旅 體驗多元文化

吃飽喝足後，不妨到「見晴山莊」後莊園走走！山莊面對中央山脈中段連峰、山景壯麗雄偉，引人入勝，與見晴之意不謀而合，而背還見證了山莊因男、女主人的偉大的愛情。

「見晴山莊」的咖啡廳走走，彷彿歐洲森林小屋般，屋內陳列各式動物標本、瀰漫著濃濃咖啡味。（林宜靜 攝）

不管是原木地板的舒適觸感的「歐式套房」或是、榻榻米和室風情的「日式套房」，典雅有致的住宿、貼心的服務，加上清涼山風拂面的自然美景在在能撫慰旅人疲憊身心！下午肚子餓時，也能到「見晴山莊」的咖啡廳走走，彷彿歐洲森林小屋般，屋內陳列各式動物標本、瀰漫著濃濃咖啡味，在此點一杯拿鐵一塊蛋糕，細細品味美好人生！

「見晴山莊」內的「歐式套房」簡潔典雅。（林宜靜 攝）

3月中旬，清境櫻花盛開美景。（林宜靜 攝）

旅遊不用什麼特別的目的，有想法了，不妨就相揪好友「一齊旅行」吧！來清淨，除能自己開車外，也能參加國內旅遊業者所推出的行程，品嚐特色擺夷風味餐、挑戰登百嶽、和農場裡羊咩咩來個「愛的報報」，話說五月時，清境「天空步道」也將開放，屆時還能漫步在雲端，享受天然芬多精！來吧！讓我們一同享受旅行的自在與快樂！

(中時電子報)