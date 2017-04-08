美國對敘利亞軍事攻擊 油價揚

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美國對敘利亞飛彈攻擊後，油價今天漲至1個月高點，此外儘管美國就業數據欠佳，但投資人不認為將導致經濟脫軌或改變升息展望，美元升值。

紐約市場西德州中級原油價格上漲54美分，收在每桶52.24美元。

倫敦市場北海布倫特原油價格上漲35美分，收在每桶55.24美元。（譯者：中央社徐睿承）

(中央社)