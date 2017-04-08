蕭亞軒又分手！情斷小13歲華裔高球選手

蕭亞軒又一次戀情告吹。（圖／本報系資料照片）

蕭亞軒(ELVA)去年8月和小她13歲的華裔高球選手陳樺在泰國旅遊被拍，戀情曝光。不過8個月後，昨就傳出兩人分手的消息，而ELVA今(8日)晨也在網上寫下分手心情，她強調「我會好好的」，感情不順遂，讓粉絲都好心疼。

蕭亞軒在網上寫下分手心情。（圖／取自IG）

ELVA昨被爆出取消關注小男友的IG，傳出分手消息，沒想到隨後她就在網上寫下「向來我都不覺得正當談感情有什麼需要遮遮掩掩的，但這次讓我長大了，原來很多事真的只能放在心裡，慢慢消化，我會好好的！」疑似證實這段戀情的結束。

而據《蘋果日報》報導指出，ELVA在接受訪問時，也證實兩人分手，據悉雙方價值觀與個性不合，因此才決定分開。只是談了好多段戀情，ELVA最終還是回到一個人，不少粉絲心疼她，也盼她有一天終於能找到對的人。

(中時電子報)