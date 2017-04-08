4月8日各報頭版要聞

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●制裁阿塞德政府化武屠殺！59枚戰斧飛彈 美轟炸敘利亞

美國總統川普展現強硬作風，6日下令部署地中海東部的兩艘驅逐艦，發射59枚戰斧巡弋飛彈，攻擊敘利亞中部霍姆斯省的沙伊拉特空軍基地，以「回應」敘國總統巴夏．阿塞德政府軍日前以化學武器屠殺無辜平民的「野蠻」行徑。

●59枚戰斧飛彈 美轟炸敘利亞》陸學者：北韓留校察看 美暫不行動

「習川會」舉行之際，美國總統川普下令空襲敘利亞，引發外界臆測北韓恐成美國攻擊的下一目標。對此，大陸國關學者直言，美軍空襲敘利亞，讓區域局勢陷入動盪，美國不可能「兩面放火、自找麻煩」，美軍對北韓軍事打擊行動的可能性，短期內可能有所緩解，習近平反而能鬆口氣。

●陸媒：川普立威 美俄蜜月結束

對於美國總統川普下令空襲敘利亞，為維護中美關係，大陸一改先前只能談判解決的立場，陸外交部在昨天聲明中，不再堅持政治談判是唯一解決之道，只是低調呼籲不要放棄政治解決敘利亞問題的努力，希望有關各方保持冷靜克制，避免局勢進一步緊張升級。

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●59枚「戰斧」美狂炸敘國

全球關注的中美元首高峰會「川習會」因敘利亞情勢轉移焦點。美總統川普前晚與中國國家主席習近平晚宴前，下令美軍攻擊敘利亞一座空軍基地，2艘驅逐艦於敘國時間昨拂曉，數分鐘內發射59枚戰斧巡弋飛彈，摧毀基地重要設施，造成9死。這是美國首次直接對敘國政府發動攻擊，作為敘國近日疑以化學武器攻擊平民、兒童，造成至少89死的回應，是川普就職77天來最重大軍事決定，他稱「有責任保護」平民，將阻止敘政府的血腥殺戮，因為「上帝的子女不應受這種折磨。」

●川普炸敘國 美俄恐撕破臉

美國總統川普在上任第77天，下令轟炸敘利亞軍事基地，震撼國際。這是美國首度對敘軍採取軍事行動，不僅標誌政策戲劇性大逆轉，更被視為可能涉入錯綜複雜的敘國內戰、導致美俄關係惡化，並影響在當地打擊激進組織「伊斯蘭國」的行動。

●川普外孫 念唐詩取悅習

川普宴請習近平夫婦，其長女伊凡卡與夫婿庫西納就坐在中國第一夫人彭麗媛旁邊，引人側目，伊凡卡的女兒阿拉貝拉和兒子約瑟夫，還在習近平夫婦面前演唱《茉莉花》，背誦《三字經》和唐詩（圖，新華社）。美媒形容，伊凡卡是川普對付中國的祕密武器，今年2月伊凡卡讓阿拉貝拉唱中文歌，錄影向華人拜年。

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●川習會 4對話機制搬上檯面

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平七日上午在佛州海湖莊園舉行雙邊會談，並共進工作午餐；川普表示，與中國大陸關係取得巨大進展，很多潛在的糟糕問題（bad problems）將會消失。

●客輪擱淺布袋外海 346人全獲救

從澎湖馬公開出的凱旋三號客輪昨天傍晚在嘉義縣布袋外海八浬處擱淺，因船艙進水，船上三百四十六人靠客輪及海巡署巡防艦接駁，全部平安脫險，有七人因頭暈身體不適送醫，海上驚魂記有如電影「鐵達尼號」情節。

●川習較勁探底細 才好上談判桌

中國大陸國家主席習近平廿四小時旋風式訪美，六日至七日與美國總統川普舉行「川習會」；僅一天時間內，首度會面的川習，要建立個人友誼確屬重要，雖然不可能在短時間內取得重大進展，但是雙方將談論的北韓、貿易等議題，備受關注。

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●美59枚戰斧 轟炸敘利亞

美國總統川普美東時間六日晚間下令駐地中海美國海軍，向敘利亞政府軍一座空軍基地，發射五十九枚「戰斧」巡弋飛彈，制裁總統阿塞德日前使用化學武器襲擊平民，造成包括兒童在內上百人傷亡的慘劇。這是川普上任後首次大規模軍事行動，也是美軍首度介入延燒逾六年的敘國內戰，向阿塞德政權「正面開戰」，美國政府對敘利亞的立場和態度顯然已出現重大轉變。

●恐龍法官亂減刑 性侵犯免坐牢

新竹古姓男子將中度智能障礙的小玲（化名）帶到旅社性侵，古男否認犯行，一審判決前才認罪，但只賠付被害人四萬元就停止支付和解金，新竹地院竟以刑法第五十九條「情堪憫恕」規定減刑，將法定刑三年以上、十年以下的乘機性交罪，輕判一年八個月，且緩刑四年，連一天牢都不必蹲。高等法院斥責古男無悔意，並認定一審以古男和被害人和解、承認犯行，就以「情堪憫恕」減刑，是誤用刑法減刑規定，昨改判三年四個月；可上訴。

●川習峰會》對台軍售 美不向中方讓步

美國總統川普今天與來訪的中國國家主席習近平舉行任內首次峰會，雖然中國希望美國停止，或在十九大之前暫緩對台軍售，但美方人士透露，對台軍售案已經送到白宮進行內部審查，會比歐巴馬時代的項目更多、更好，美方不會讓步。

(中時電子報)