MLB》葉利奇開炮挺殷 馬林魚5比1領先大都會
陳偉殷今天上演本季初登板，於紐約3連戰先發對陣大都會，果1局下突然控球不穩，被葛蘭德生敲出1分打點安打，所幸下個半局馬林魚立刻回敬3分，3局上葉利奇也貢獻兩分打點全壘打，反以5比1領先大都會。
殷仔1局下先處理掉大都會開路先鋒瑞耶斯的突襲短打，接著被A.卡布瑞拉擊出穿越一、二壘間的安打上壘。2出局後殷仔突然找不到好球帶，連4壞保送弗洛瑞斯，接著一記92哩速球投得稍甜，被葛蘭德生擊出左外野1分打點安打。
馬林魚2局上立刻反攻，1出局後波爾被惠勒保送，接著歐蘇納擊出中間安打，狄崔再揮出中外野深遠三壘打，敲回兩分逆轉超前大都會，最後狄崔也靠內野滾地踏回本壘。隨後陳偉殷上場打擊，惠勒連塞兩顆火球，再以80哩曲球讓殷仔領到老K。
(中時電子報)
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