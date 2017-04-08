馬林魚戰大都會 陳偉殷本季首登板先發

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旅美職棒馬林魚台灣左投陳偉殷，今晚本季首次登板先發作客大都會。陳偉殷期盼終結前5年開季首場無勝投紀錄，也將力拚生涯首安。

紐約今天風勢不小，氣溫不到攝氏10度，溫感只有攝氏4度，乍暖還涼，不像春天氣候，儘管週五但影響球迷看球意願。

陳偉殷今年提早春訓，球速、控球調整不錯，臨場表現依舊是關鍵。他在春訓期間，6次出賽、主投19局，防禦率3.32。去年是陳偉殷轉進馬林魚第1年，22場先發，防禦率4.96。

球季之初，他曾期許今年先發達30場以上、至少能獲13勝。陳偉殷2012年旅美以來，扣除受傷的去年和2013年，單季都穩定先發至少30場。

另一方面，交通部觀光局為衝高北美旅客赴台旅遊，今年暑假將繼續與大都會花旗（CitiField）球場合作，舉辦台灣觀光週，並在比賽期間播放台灣觀光宣傳短片。1060408

(中央社)