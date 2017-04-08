MLB》國民牛棚敗家 賽揚強投驚險摘勝

賽揚強投薛爾瑟，今繳出6.2局的好投。(美聯社)

國民王牌、兩屆賽揚強投薛爾瑟(Max Scherzer)，今迎戰費城人，先發6.2局，只被擊出4支安打，7次三振，失2分。沒想到國民牛棚不穩，接手後再丟4分，最終國民7比6險勝，薛爾瑟摘下首勝。

國民前5局就攻下7分，左外野手沃斯(Jayson Werth)5局敲3分炮；「怪力男」哈波(Bryce Harper)首局就夯2分砲、全場2安2打點；二壘手丹尼墨菲(Daniel Murphy)2安2打點。

(中時電子報)