歌而優則演 徐仁國精湛演技成收視保證

南韓歌手兼演員徐仁國以「購物王路易」拿下MBC男子優秀演技賞，7日再度入圍百想藝術大賞電視劇部門男子人氣賞提名，是歌而優則演的成功例子。

徐仁國去年先是以「38師機動隊」打破OCN電視台收視紀錄，接續演出「購物王路易」，在不被看好、強敵環伺的情況下逆勢突圍，成為奪下同時段收視第一的大黑馬，擔綱主演的徐仁國演技出色，功不可沒。

事實上，徐仁國2009年參加歌唱選秀節目「Super Star K」第一季，當時選秀節目在韓國剛開始流行，獲得眾多矚目，徐仁國最後以72萬分之一的機率奪冠後出道。

徐仁國在2012年以「愛情雨」的甘草角色開啟演員生涯，真正讓他一炮而紅的則是同年主演的tvN電視劇「請回答1997」。

徐仁國一改「愛情雨」劇中憨厚形象，瘦身10公斤，鍛鍊出精實身材，躍升「小鮮肉」。他雖是演技新苗但演技一點也不生澀，飾演的尹雲宰帥氣專情，一夕爆紅，「請回答1997」連續9週登上同時段收視冠軍，並讓徐仁國拿下不少新人獎。

這部劇也為tvN開啟「請回答...」系列時代，之後的「請回答1994」、「請回答1988」均大受歡迎。

然而，徐仁國和Apink主唱鄭恩地的搭配仍舊最令人心動，去年在tvN慶祝10週年台慶頒獎典禮，奪下最佳吻戲獎。徐仁國更打敗朴寶劍、柳俊烈、徐康俊、任時完、鄭宇，拿下Made in tvN最佳男主角獎。

隔年，徐仁國在「主君的太陽」中飾演體貼的男配角姜宇，默默關心女主角孔曉振，獲得「姜糖果」的封號。他之後也陸續主演「高校處世王」、「王的面孔」、「記得你」等角色多樣的作品，鍛鍊出紮實演技。

在去年的「38師機動隊」中，徐仁國和以「屍速列車」走紅的馬東錫搭擋，新鮮的詐騙題材獲得好評，特別是徐仁國飾演的天才詐欺犯楊政道，如變色龍般的精湛演技，獲得肯定。

徐仁國之後主演MBC電視劇「購物王路易」，一改在「38師機動隊」的幹練形象，演出呆萌愛撒嬌的路易，刺激紛絲的「母性愛」。

儘管同劇女主角是知名度不高的新人，「購物王路易」在同時段「嫉妒的化身」等強敵下，從一開始的收視墊底倒吃甘蔗，得到同時段第一名，徐仁國儼然已成收視保證。

演戲之外，徐仁國也持續歌手活動。他除了演唱主演連續劇的OST，去年底也推出新單曲，並舉辦個人演唱會。3月28日入伍前夕，更發表親自作詞作曲的「一起走吧」，感謝粉絲並約定2年後再見。

然而，徐仁國接受新兵訓練4天後，因為檢查出左腳踝關節軟骨病變，被部隊命令提前回家，將接受進一步檢查，根據體檢情況適度履行兵役義務。經紀公司表示，徐仁國非常希望在現役陸軍服役。1060408

(中央社)