車鑰匙遺失 警充當鎖匠助返家

蘇姓民眾車鑰匙遺失，六分局工業區派出所員警充當鎖匠助返家！（陳世宗翻攝）

1名蘇姓男子，日前面有難色牽著機車來到第六分局工業區派出所求助！蘇男表示因為鑰匙遺失，附近杳無人煙，晚上又找不到車行幫忙，無奈之下只好牽著機車至派出所。

警方指出，巡佐洪富傳、警員曾意騰知悉事情原委，先查明車主確定為該民後，立即展開救援行動；因該車年久失修，鑰匙孔內部卡榫早已鬆脫毀損，員警嘗試轉開龍頭，在經過1個多小時的努力後，終於成功發動機車，蘇民欣喜若狂，再三向警方表達感謝之意！

警方呼籲，許多民眾喜歡在機車鑰匙上加飾品或將其他鑰匙串一起，整串重量長久使用下來可能導致鎖頭鬆動，造成其他鑰匙只要能插入鑰匙孔就可以把車發動，如果發現發動中的機車鑰匙可以直接取下，表示鎖頭已老舊；建議要即時更換，以免愛車被騎走！

(中時)